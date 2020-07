Sergio Ramos fue el gran protagonista en la victoria de Real Madrid frente a Ahletic Bilbao por LaLiga Santander. El defensa español anotó el gol de los 3 puntos y cometió penal contra Raúl García que el árbitro no cobró. Mira los videos.

“Los 3 puntos de hoy son importantes. Eran 3 puntos claves para intentar meter presión al Barcelona, que juega después. Afortunadamente dependemos de nosotros. Queremos esta Liga”, dijo Sergio Ramos sobre la importancia del resultado ante Athletic Bilbao.

Sobre el pisotón en área de Real Madrid explicó: “Es cierto que piso un poquito la bota de Raúl García, pero está detrás mío y no lo veo. No es una jugada determinante. El balón no está en una ejecución de jugada, por lo tanto no es mucho más”.

Asimismo, se refirió a los arbitrajes. “No le damos más importancia. La Liga no la vamos a ganar gracias a los árbitros. El que haya cometido errores, y no haya conseguido los objetivos, debe hacer una autocrítica. Debe culparse a los jugadores”.

