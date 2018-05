¡Se pronunció! Luego de varios dimes y diretes, la UEFA informó que no tomará acciones contra Sergio Ramos , capitán del Real Madrid , por el golpe que le dio al arquero de Liverpool Loris Karius en la final de la Champions League.



La normativa disciplinaria que permite abrir un caso en caso de una conducta peligrosa no vista por los árbitros “no aplica en este caso”, mencionó la UEFA en un comunicado tras las imágenes difundidas de Sergio Ramos propinando un codazo a Loris Karius .



Sergio Ramos le dio un codazo a Loris Karius en un incidente en el que no disputaban el balón y el marcador aún estaba 0-0 al inicio del segundo tiempo del partido que el Real Madrid ganó 3-1-con dos 'bloopers' del arquero del Liverpool-para conseguir su tercera Champions League consecutiva.



Codazo de Ramos a Karius. (Video: YouTube)

Las repeticiones de televisión también mostraron a Sergio Ramos cuando era empujado hacia Loris Karius por el defensor de Liverpool Virgil van Dijk.



“No se ha presentado otra querella”, agregó la UEFA.



Sergio Ramos enfureció a los hinchas de Liverpool y Egipto por una maniobra que provocó que el delantero Mohamed Salah tuviera que salir del partido por una lesión en el hombro izquierdo.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE