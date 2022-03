Fue el protagonista de una jugada que será recordada en la historia del fútbol peruano y charrúa. Sergio Rochet arquero de la selección uruguaya no se negó a comentar sobre el polémico gol no cobrado a Perú tras detener un remate de Miguel Trauco dentro de su propio arco.

El guardameta que, tras su error, sacó el balón rápidamente de su arco, fue encarado por Pedro García, periodista de Movistar Deportes y lejos de negarse a comentar la jugada y guardar silencio, soltó un detalle revelador, mientras se dirigía al vestuario.

“Lo apunte para no citarlo de memoria. Primero me acerco a (Sergio) Rochet y sonriente, pero respetuoso me dijo: ‘Tiene que estar toda adentro’. Por supuesto que es su opinión automática, porque no puede saber sin repeticiones del VAR si es que entró toda o no. ¿Como le consta a él?”, señaló.

Pedro García obtuvo confesión de arquero Sergio Rochet sobre gol (video: Movistar Deportes)

Pedro García: “Muslera me dijo: Si el VAR no llamó, está afuera”

El enviado especial de Movistar Deportes también buscó un explicación del otroportero, Fernando Muslera, quien observó la jugada desde la tranquilidad del banco de suplentes. “A Muslera también le pregunté y me dijo: ‘Si el VAR no lo llamó está afuera”. Me lo dijo así sonriente y en plena celebración”, comentó el reportero en el estadio Centenario.

Salir de esta sensación parece vital para otro de los panelistas después del partido. “Pase lo que pase, sino nos metemos en el partido del martes y nos quedamos en esto, empezamos a perder el partido del martes”, apuntó Diego Rebagliati.

“Pido que esta sensación de víctima no se extienda más, porque va a ser contraproducente. Para ganarle a Paraguay tenemos que enfocarnos en otras cosas que no se hicieron bien este día, que van mucho más allá de esa jugada polémica. Está bien que nos piquemos, pero hasta un punto que nos permita poner la energía donde la tenemos que poner”, señaló Michael Succar, pensando en lo que viene para Perú.

TE VA INTERESAR