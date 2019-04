Sevilla FC: Entrenador celebró victoria ante Valladolid y luego confesó sufrir terrible enfermedad |VIDEO 

Una alegría y una tristeza. Así fue el domingo para los hinchas del Sevilla que este domingo festejaban el triunfo del equipo ante el Real Valladolid, sin saber que su entrenador, Joaquín Caparrós , confesaría, tras el partido, que sufre una enfermedad que pone en riesgo su vida.



El técnico del Sevilla, conocido por descubrir a Sergio Ramos, intentó quitarle la presión y el dramatismo al momento haciendo una metáfora. "Me hierve la sangre roja, pero ha habido un pique con la sangre blanca y me han dicho que tengo una leucemia crónica. Voy a disfrutar de mi profesión. No tengo ningún tipo de tratamiento y le doy las gracias al presidente y al director deportivo por esta oportunidad en el equipo", dijo el DT que retornó a la Liga Santander el 15 de marzo.



El estratega ha confirmado que en un principio podrá afrontar sus responsabilidades en el club. "Me han cogido a tiempo, estoy feliz y voy a dar aun mucha guerra", agregó Joaquín Caparrós que es consciente que la leucemia es un tipo de cáncer que ataca a los tejidos que forman la sangre.



«No voy a volver a hablar del tema pero quiero que todo el mundo se quede tranquilo», finalizó Caparrós, quien fue diagnosticado hace unas semanas y recién hoy se ha hecho publica su condición.



Su puesto para el próximo año estaba en entredicho, toda vez que el Sevilla ha recuperado a Monchi para el puesto de director deportivo, mientras que a la vez sigue buscando un entrenador para la próxima temporada.