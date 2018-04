Sevilla vs. Bayern Munich EN VIVO. Los españoles regresan a la Champions League tras el histórico triunfo obtenido ante el Manchester City de José Mourinho dejándolo fuera de competencia, pero esta vez la tarea será mucho más difícil ante un equipo bávaro que clasificó cómodamente a cuartos de final del torneo europeo y que pretende llegar a la gran final. El partido, que promete ser no apto para cardíacos, se jugará este martes 3 de abril en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.



El Sevilla vs. Bayern Munich, que se iniciará a la 1:45pm. será transmitido por diversos canales. En Latinoamérica por la señal de FOX Sports, mientras que en España se podrá ver a través de BeIN Sports y Movistar Tv. En cualquier lugar del mundo, por DirecTv.

Sevilla de España es una de las grandes sorpresas de esta temporada en Champions League, pues en su camino se ha enfrentado a difíciles rivales como el Manchester United, al que derrotó cómodamente en su estadio ante los rostros de desesperación de los hinchas 'blues'. El poder sevillano se apoderó del juego y derrotó 2-1 en el partido clasificatorio.



El DT del Bayern Munich Jupp Heynckes ha manifestado en conferencia de prensa tener "un grandísimo respeto" por su rival Sevilla, porque "estratégicamente juega muy bien" y prueba de ello es su clasificación a cuartos de final de la Champions League. Además, que el último fin de semana estuvo a punto de derrotar al Barcelona en la Liga Santander.

Para el Sevilla vs. Bayern Munich, el DT bávaro ha indicado que irá por la victoria en el partido de ida por cuartos de final de la Champions League, ya que no quiere el 0-0 que el Manchester United obtuvo porque "es un resultado peligroso" que les puede jugar en contra cuando se encuentren en Munich.



El Bayern Munich no quiere repetir las derrotas pasadas con los equipos españoles como las dos eliminaciones recientes ante el Real Madrid y otras dos con Barcelona y el Atlético Madrid, por lo que para el partido contra el Sevilla "estamos preparados para meter goles dentro como fuera de casa".



A QUÉ HORA VER EL SEVILLA VS. BAYERN MUNICH



España: 20:45

Argentina: 15:45

México: 14:45

Colombia: 13:45

Perú: 13:45

Chile: 15:45

Venezuela: 13:15

Los Angeles: 11:45

Nueva York: 14:45

Estados Unidos (Florida) 12:45



¿DÓNDE VER EL SEVILLA VS. BAYERN MUNICH?



Si te encuentras en Perú u otro país de Latinoamérica, puedes conectarte a la señal de Fox Sports. Pero si te encuentras en España, BeIN Sports, Movistar Tv y DirecTV son las alternativas de pago donde podrás disfrutar de este espectacular Sevilla vs. Bayern Munich. ZDF, Sky, TeleClub serán los canales de Alemania que tendrán en sus pantallas este partido de Champions League.

Pero si estás en el trabajo y no puedes ver en TV el Sevilla vs. Bayern Munich, conéctate a Trome.pe donde te traermos MINUTO A MINUTO del partidazo por Champions League. Aquí encontrarás jugadas, goles, polémicas y todo sobre este encuentro.



SEVILLA QUIERE HACER RESPETAR LA CASA



El Sevilla quiere seguir haciendo historia y ser la maldición del Bayern Munich, que ha sido eliminado de la Champions League en los últimos cuatro años por equipos españoles. Esta es la primera vez que los sevillanos saborean la gloria de estar en cuartos de final de este torneo europeo desde 1958.



Para el Sevilla vs. Bayern Munich, los españoles llegan a este partido invictos en casa con 11 partidos sin conocer la derrota ante un equipo alemán. El DT Vincenzo Montella ha manifestado que "haremos cosas que ellos no están acostumbrados".

Montella no podrá contar en el Sevilla vs. Bayern Munich con el mediocampista argentino Ever Banega, que está suspendido.



"Ya hicimos historia. Vamos a jugar con todo hasta el final y queremos hacer historia con el club y con nuestros aficionados, quienes como siempre nos ayudarán", dijo el DT del Sevilla.

ASÍ ALINEARÁN EL SEVILLA VS. BAYERN MUNICH



Sevilla : Sergio Rico - Jesús Navas (o Mercado), Mercado (o Kjaer), Lenglet, Escudero - N'Zonzi, Pizarro - Sarabia, Franco Vázquez, Joaquín Correa - Ben Yedder (o Muriel). DT: Vincenzo Montella (ITA)



Bayern Múnich: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Martínez - Robben, Müller, James, Ribery - Lewandowski. DT: Jupp Heynckes