Sevilla vs Krasnodar : EN VIVO ONLINE TV Con Christian Cueva, el cuadro ruso enfrenta al equipo español en el Stadion FK Krasnodar por la fecha 2 del Grupo J de la Europa League. Krasnodar busca su segundo triunfo ante Sevilla para encaminarse a la siguiente fase del torneo de la UEFA. (2:00 p.m. hora peruana) (TV: Fox Sports para América) (TV: Movistar Liga de Campeones para España)



Christian Cueva disputará su segundo partido de la Europa League, cuando se enfrenten Sevilla vs Krasnodar. El atacante peruano hizo su debut e ingresó en el segundo tiempo del duelo ante Akhisar.



Precisamente, el Sevilla vs Krasnodar mide a dos equipos que ganaron en la primera fecha de la Europa League y ponen en juego sus opciones con miras a la próxima ronda del torneo de la UEFA.



Christian Cueva se ha convertido en pieza fundamental de recambio y se espera que para el Sevilla vs Krasnodar, pueda iniciar como titular.



Sin duda, el cartel histórico pone las preferencias para el equipo español, pero el Sevilla vs Krasnodar podría traer sorpresas luego de la sólida exhibición de los rusos en el partido inaugural. Ambos equipos llegan con victorias a cuestas en sus ligas.



La visita presenta sensibles bajas para el Sevilla vs Krasnodar: Mercado, Escudero, Aleix Vidal y Gonalons y Amadou, están lesionados y se perderán en duelo por la Europa League.

Alineaciones posibles del Sevilla vs Krasnodar:



Krasnodar: Kritsiuk; Petrov, Martinóvich, Spajic, Ramírez; Gazinskyi, Kabore, Mamáev, Wanderson, Claesson; y Ari.

Sevilla : Vaclík; Jesús Navas, Gnagnon, Kjaer, Sergi Gómez, Arana; Roque Mesa, Banega; Sarabia, André Silva y Promes.

