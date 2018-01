Sevilla vs Leganés: EN VIVO EN DIRECTO VER DIRECTV ONLINE semifinales de Copa del Rey

Sevilla vs Leganés: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro sevillano visita este miércoles al Leganés por el duelo de ida de las semifinales de la Copa del Rey. La cita será en el Estadio Municipal de Bitarque.



¿A qué hora y qué canal se transmitirá el Sevilla vs Leganés por la Copa del Rey? El partido arrancará a las 3:30 p.m. en Perú (9:30 p.m. en España) por la señal de DirecTV. ¡Agéndalo!



¿Vas a seguir el Sevilla vs Leganés vía Internet? Trompe.pe., te traerá el minuto a minuto del cotejo con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más.

¿Cómo llegaron a esta instancia? Sevilla eliminó al poderoso Atlético de Madrid. Primero ganó de visita 2-1 y luego derrotó en casa 3-1, para lograr las semifinales de la Copa del Rey.



Leganés, por su parte, sacó de carrera nada más y nada menos que a Real Madrid de Zinedine Zidane. Todo esto tras perder el partido de ida de local, y a la semana siguiente vencer a los blancos en el Bernabéu.