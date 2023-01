Despecho: resentimiento o disgusto que siente una persona debido a un desengaño. Sus ingredientes principales: odio y venganza. Su última representante famosa: Shakira, que le ha dedicado una canción a su exesposo Piqué, exdefensa del FC Barcelona. Así como ella, hubo otras chicas populares que, en su momento, remecieron al mundo cuando sacaron las garras para desahogar su rabia ante la traición de un futbolista al que tuvieron como pareja.

LA VENGADORA, EL LOCO Y SU CANCIÓN

La modelo Tilsa Lozano tuvo un romance con Juan Vargas por más de tres años, mientras él estaba casado con su esposa Juan Vargas. El tiempo pasó y el futbolista nunca la convirtió en su novia oficial. Ella, que consideró al excrema como ‘el amor de su vida’ y al separarse tuvo que tomar pastillas para la depresión, no dudó en hacer pública la relación que tuvo a escondidas, ante la sorpresa de Juan que seguía casado con Blanca.

Tilsa Lozano, al estilo Shakira, sacó un tema dedicado a Juan Vargas, tras la separación

Todo eso lo confesó Tilsa cuando, cansada de las críticas que la señalaban como ‘la otra’, fue al programa ‘El valor de la verdad’. Su despecho y al estilo de Shakira, la llevó a cantar: “Soy soltera y hago lo que quiero… ‘Hay algún soltero? ¿Qué haga lo que quiero?” , es parte de la letra que tuvo un claro receptor.

Tilsa siempre mandó ‘mensajes subliminales’ a su público que la relacionaba con el ‘Loco’ como usar ropa de baño de violeta, los colores de la Fiorentina, cuando Vargas jugaba en Italia. También hacía el gesto de la ‘V’ con los dedos en la boca, aunque ella decía que era por ser ‘vengadora’. La modelo confesó que vivió un año con Vargas en Europa, pero a pesar de eso el futbolista no se separó de la madre de sus hijos y eso fue algo que Tilsa nunca le perdonó.

DESTRUYERON EL ‘EGO’ DE CRISTIANO

La modelo española Nereida Gallardo tenía un romance con Cristiano Ronaldo, que empezaba su apogeo futbolístico en 2008 cuando jugaba en Manchester United. Después de unos meses de un tórrido amorío, la pareja se separó y ella culpó a la madre del astro portugués de meterse en la relación.

Nereida Gallardo no dudó en confesar que 'CR7' no la complacía del todo en la intimidad

Lo que Nereida no le perdonó fue que Cristiano le terminó a través de un mensaje de texto. Ella lo tildó de cobarde. Al poco tiempo ella ya tenía otra pareja y ‘CR7′ salía con la rusa Irina Shayk. Pero ella no olvidó que la dejaran tan fácil y dolida en su orgullo disparó contra su expareja.

En una fiesta, los ‘paparazzi’ la abordaron y ella sacó todo lo que tenía guardado para darle donde más le dolía a Cristiano. “Estar con él, es estar a disposición de él… Si él no sale, tú no sales… Come un montón. Es adicto al dulce y a los helados… Cuando estábamos en la intimidad hacía uno y se dormía, yo quería tres o cuatro…” , fueron algunas de sus declaraciones con despecho. Además, señaló que el futbolista gustaba usar tangas íntimas con trompa de elefante, pero que le quedaba holgada “porque no consigue llenar del todo”.

Después ella culpó a los efectos del alcohol de todo lo que dijo. Nunca se supo si recibió una demanda de ‘CR7′, pero después de eso no volvió a hablar mal de su ‘ex’.

DOS MUJERES HICIERON ‘BAM BAM’

Daniella Campos era pareja del futbolista Iván Zamorano. Ella, una ex Miss Mundo. Él, goleador de la selección chilena y figura del Real Madrid. Ambos tenían una amiga María Eugenia Larraín, modelo y reina del festival de Viña del Mar. Después de un tiempo de romance, se separaron.

Daniella Campos reveló 'pelea de egos' entre su 'ex' Zamorano y Marcelo Salas, después que 'Bam Bam' la cambiara por su amiga 'Kenita'

Fue ‘vox pópuli’ que Larraín se ‘metió por los palos’ y terminó siendo la novia de ‘Bam Bam’. Campos dolida por la traición de ambos no dudó en salir en programas y revelar secretos íntimos que pasaban en el vestuario de aquella selección chilena que llegó al Mundial de Francia 98, donde también se encontraba otra ‘figura’: Marcelo ‘Matador’ Salas.

“Se peleaban por todo. Era una disputa de egos. Competían hasta por el cintillo de pelo que usaban. Si Salas usaba de color morado, él (Zamorano) también quería lo mismo” , no dudó en confesar la ex de ‘Bam Bam’.

Campos tampoco se olvidó de quien la ‘serruchó’. “Con ‘la María Eugenia’ éramos amigas y me traicionó, en muchas cosas. Yo a ella no le creo ni lo que reza” , declaró.

La ex Miss Mundo fue una de las que más celebró cuando la boda entre ‘Kenita’ y Zamorano se canceló, apenas a dos días de celebrarse, por una supuesta infidelidad entre Larraín y el tenista español Carlos Moyá.

FUISTE, ‘CACHAVACHA’

Zaira Nara, hermana de la mundialmente conocida influencer Wanda, aprovechó un programa de señal nacional para vengarse del uruguayo Diego Forlán, quien la dejó a pocos días de contraer matrimonio. La modelo argentina quedó muy dolida, con los partes de invitación en la mano. A los pocos días sacó sus armas de mujer y, con una mezcla de seducción y provocación, envió un mensaje muy claro para el popular ‘Cachavacha’.

Zaira Nara le cantó y bailó a Diego Forlán porque la terminó y canceló la boda días antes

Ella fue una combinación entre Tilsa Lozano y Shakira. En uno de los programas de concurso ‘Bailando por un sueño’, Zaira se lanzó a la pista vestida de blanco, simulando ser una novia con un ramo en la mano y con atuendos muy sexis. El tema que escogió para bailar y cantar fue de Gilda, ‘Fuiste’.

“Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste… De repente una mañana cuando desperté, me dije: ‘Todo es una mentira’... Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías… Ahora estoy desenamorada de ti” , así reza la canción que ella pareció gritarle a todo pulmón a Diego Forlán.

Tras su actuación, Zaira Nara declaró irónicamente: “No entiendo el por qué del tema, ni por qué este vestido. Pero esto es un show y la vida se mezcla siempre”, dijo la argentina ante la ovación del público.

ETO’O SÍ ES DESPECHO

El camerunés Samuel Eto’o, ex Barcelona, Inter y selección, fue ‘echado’ en cancha literalmente. Su exnovia Nathalie Koah se mostró tan despechada que no tuvo problemas en explicar sus intimidades sexuales a través de un libro: ‘Revenge Porn’ (‘Venganza porno’).

La 'ex' de Eto'o lo contó todo sobre el exdelantero en un libro

Ella se vengó de las infidelidades del Eto’o contando sus encuentros durante los siete años que fueron pareja (2007-2014). Nathalie contó que se sintió humillada y maltratada por el delantero y en su narración cuenta cosas como: “(A Samuel) Le gustaba que cuando llegase a casa yo le estuviese esperando con otra y hacer el amor los tres. También le gustaba hacerse fotos con otras chicas y mandármelas a mí” , señaló.

La ‘ex’ del camerunés también confesó que al exfutbolista “le encantaba ver cómo ella se acostaba con otro hombre”. Eto’o prefirió el silencio y no echar más leña al fuego.

BARRIO CHINA

Zhang Zhiyue, esposa del futbolista Jiang Zhipeng, estuvo decidida a dejarlo en la calle cansada de sus infidelidades. Ella no sacó una canción, tampoco le bailó o salió a declarar a los medios. Ella mandó una dramática carta al presidente de la Federación de Fútbol de China y al club Guangzhou R&F para que expulsen a su marido.

La 'ex' de futbolista chino contó las infidelidades de su esposo en redes sociales y pidió que lo dejen sin jugar

“En tres años y medio de los cuatro que llevamos casados, se ha estado acostando con otras mujeres y está intentando llevarme a la tumba, a pesar de una relación de décadas”, también escribió Zhang en su cuenta de Weibo (Twitter chino) causando estupor en las redes sociales de ese país, desprestigiando públicamente a su esposo y así provocar que se tome en cuenta la carta que había enviado a las autoridades.

La mujer del zaguero mostró algunos mensajes de alto voltaje enviados por el futbolista a su amante, llamada Xiao Bing, y amenazó con tomar medidas legales contra Jiang, a quien le recordó que ella y su familia lo ayudaron dándole dinero para comprarse una casa.

La última canción de Shakira es un claro mensaje para Piqué y su actual novia Clara

Por eso nunca hagas enfurecer a un despechado o despechada. Porque, así como fue capaz de llevarte al cielo cuando se amaron, será capaz de condenarte al infierno si le traicionas. Que en estos tiempos sería hacer público tus más oscuros secretos en las redes sociales. ¡Dale like!