Enciende la caldera. Silvio Valencia se ganó una ola de comentarios en contra luego que durante la emisión de su programa aconsejara al entrenador de Universitario de Deportes dar la directiva de romper la pierna a Jefferson Farfán, quien volvería a la Liga1 tras una complicada lesión y no lo haría al ciento por ciento.

El polémico comunicador desde su programa ‘Minuto caliente’ rompió con los códigos no escritos en el fútbol y pasó por encima cualquier manual de ‘Fair Play’ de la FIFA, sugiriendo aprovechar la ventaja que ofrecería Carlos Bustos sobre el final del partido, según fuentes desde el interior de Matute.

“ Ojo ah, yo mandaría a que vayan, a que le rompan la pierna. Yo como técnico lo haría ”, dijo el popular ‘Sensei’ ante la mirada incrédula de sus otros dos compañeros del programa desde su canal de YouTube.

Silvio Valencia despierta polémica pidiendo lesionen a Jefferson Farfán (video: YouTube)

“Mira lo que habla”, dijo Diego Vásquez, quien expresó su disconformidad con la expresión poco ética y antideportiva del polémico personaje que fuera despedido de Radio Exitosa por su pelea con Christian Cueva en Barcelona previo al repechaje ante Qatar Doha.

“No puedes exponer y sacrificar a un hombre que no puede jugar”

Otro de los personajes que acompañan a Silvio Valencia como Carlos Panez, reconoció que la provocadora frase del conductor traería cola y sería repercutida en redes sociales. “ Esto va a salir en los medios de comunicación, y es medio grave, porque es acabar con la carrera de una persona ”, dijo con la idea de provocar alguna reflexión del ‘Sensei’.

“Te repito, yo como técnico lo haría. Si yo veo que él está allí, abajo no más a golpearlo. Tú no puedes exponer a alguien que no está bien . Cada jugador que entra al campo, lo hace bajo su responsabilidad para que tú puedas golpearlo o no. Yo no sé para qué pones a un hombre que no puede jugar y sacrificarlo ”, finalizó el comentarista deportivo que tras este comentario descartaría su presenicia este domingo en el estadio de Alianza Lima.

¿Cuando y a qué hora es el clásico Alianza LIma vs Universitario?

Alianza Lima recibe este domingo a Universitario de Deportes desde las 3.30 de la tarde en el estadio de Matute, por la fecha 10 del Torneo Clausura. Los victorianos llegan a enfrentar al clásico rival en el puesto 4° con 17 puntos, mientras que el cuadro estudiantil ocupa el puesto 8° con 14 unidades.

La gran novedad para este domingo es la presencia de Jefferson Farfán, delantero que vuelve después de nueve meses a la Liga 1. El cuerpo médico de Alianza Lima dio el alta médica para que el goleador pueda regresar, sin embargo, esta se daría con una limitación de un máximo de 15 minutos.

