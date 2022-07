Silvio Valencia, quien fuera despedido de Radio Exitosa, por impase con Christian Cueva previo al repechaje a Qatar 2022, reapareció para ‘hacer una fiesta’ por la salida de Ricardo Gareca y aprovechó para comentar la supuesta renuncia del popular ‘Aladino’ y le hizo una advertencia sobre su futuro con el posible nuevo entrenador de la selección peruana.

El comunicador confesó que el martes llegó hasta el hotel Hilton en Miraflores y no le permitieron el acceso a la conferencia de prensa, debido a que llegó algunos minutos tarde y tuvo que darse la vuelta. “ Yo voy a salir a celebrar, tengo permiso. Por qué no le preguntaron a Gareca si era verdad que pidió 500 mil dólares más en su contrato, eso no dicen. O sea, sin Gareca no podemos ir a otro mundial, por favor ”, dijo Valencia en su programa de YouTube, ‘Minuto caliente TV’.

Luego el polémico personaje se despachó a su gusto con el trascendido de la renuncia de Christian Cueva a la selección peruana, “ ¡Que se vaya Cueva, hermano! No estamos para rogarle a nadie, la selección no está para rogarle a nadie ”, dijo y comentó su posición ante Lozano exigiendo la renovación de Ricardo Gareca “ O sea que él hace rabietas, ‘si no está Gareca, no juego’, por favor la gente no está para rabietas, no estamos para rogar ”, reiteró.

Silvio Valencia comentó sobre renuncia de Chirstian Cueva (VIDEO: Youtube)

Silvio Valencia sobre cueva : “Quién es Cueva para poner condiciones”

Valencia en otro momento le abrió la puerta de la Videna a Christian Cueva. “ Si quiere irse que se vaya. Quién es Cueva para ponerle condiciones a Lozano, Quién es Cueva. No seas malo, mejor que le diga a Agustín Lozano, ya no voy a llevar al que vende ceviche y camote, porque no le dice: me equivoqué al llevar al que vende ceviche. Queremos profesionales 100% en disciplina ”, sentenció.

Pese a su impase con el jugador del Al-Fateh, Silvio Valencia reconoce que el jugador sí sería convocado por el próximo entrenador de la selección peruana, pero no tendría el mismo margen de tolerancia que tuvo con Ricardo Gareca. “ Discrepo con ustedes, porque siento que si lo llaman. En caso llegue Juan Reynoso, lo llama y sabes qué es lo que le diría: Cuevita ven, la primera te la perdono, la segunda para afuera mie... ”, comentó.

“Cueva sirve porque es un jugador desequilibrante, es un futbolista importante, queramos o no, le da un desequilibro al equipo y genera el desnivel en la selección peruana, pero no tendrá muchas oportunidades con Reynoso, ya sabe que después de la primera para afuera”, señaló.

Silvio Valencia brinda su apoyo a Juan Reynoso

La posibilidad de Juan Reynoso entre los candidatos a tomar el buzo que llevaban Ricardo Gareca, entusiasmo de sobremanera a Silvio Valencia, quien valoró las condiciones del entrenador nacional para llegar a la Videna. “Reynoso está a un 70%. Está en la ‘Rambla’ (centro comercial) cerquita de San Luis. ‘Cabezón’ Reynoso respaldo tu llegada”, dijo entusiasta.

“Es el hombre que parte con mejor llegada a la selección y Juan Carlos (Oblitas) se va. Juan dice: ‘Si clasifico al mundial, voy pasar a la historia, me van a hacer una novela, una película. Dinero tengo, lo quiero es la gloria’. Es el único peruano que califica”, finalizó.