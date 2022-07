Juan Carlos Oblitas venía llevando su conferencia de prensa con total normalidad hasta que el comentarista deportivo Silvio Valencia tomó el micrófono. El periodista despedido de Exitosa por insultar a Christian Cueva quiso armar un show al discutir con el exdirector deportivo de la FPF.

Valencia Guerra le dijo que Néstor Bonillo “le mintió al país” en el caso Farfán, que él y Gareca le habían faltado el respeto a Agustín Lozano y que, además, también le faltó el respeto a Marcos Calderón al considerar al ‘Tigre’ como el mejor DT. que ha tenido la selección.

Oblitas no perdió la serenidad e intentó contestar. “ Silvio solo te voy a contestar la última pregunta. Las otras no vienen para nada a la conferencia que estoy dando. Yo sí hablo con Agustín (Lozano). ¿En qué momento he dicho que no le hablo a Agustín? Ricardo en ningún momento le ha faltado el respeto (...) ¿En algún momento me has escuchado decir que el técnico que venga va a ser un buen trabajo? Eso quieres entender tú, es tu carácter, lo entiendo, pero mejor lo dejamos así. ¿Qué quieres que te responda si no tiene nada que ver?”, señaló inicialmente.

“¿Cómo le voy a faltar el respeto a Marcos Calderón si es un técnico que yo he tenido y es uno de los más exitosos? Pero para mí, Ricardo Gareca es el técnico más exitoso del fútbol peruano. Esa es mi apreciación y la tuya es otra. El problema, Silvio, es que estás trayendo a colación temas que no tienen nada que ver con la conferencia que estoy dando. Dejémoslo allí y después conversamos, tranquilos”, sentenció.

No obstante, Valencia no entendió razones y siguió buscando la pelea, pese a que ya no contaba con el micrófono. Hartos de la prepotencia del comunicador, los colegas periodistas que estaban en la sala empezaron a callarlo. Incluso se pudo escuchar que uno de ellos le gritó: “Respeta”.

Silvio Valencia protagonizó exabrupto con Oblitas durante conferencia de

¿Por qué Oblitas no renovó con la FPF?

Juan Carlos Oblitas presidió una conferencia de prensa en la que dio detalles de su no renovación con la FPF. En ese sentido, contó que no se habían cerrado las conversaciones hasta que Roberto Silva lo llamó para decirle que le estaban ofreciendo su cargo en la FPF.

“Yo firmé un contrato con Agustín Lozano y no voy a caer en la mezquindad para hacer un circo comentando cosas que no son. Yo quiere especificar, yo no he renunciado, no puedo renunciar a un cargo que no tengo. Yo terminé mi contrato al día siguiente del partido con Australia y ante el pedido de Lozano me quedé para buscar la renovación de Ricardo”, relató.

“Luego que pasó lo de Ricardo, hemos conversado para ver mi posible renovación en la FPF, las conversaciones se truncaron y ayer (jueves) conversé con el secretario general y quedamos en que se enfríen un poco las cosas y que el lunes podíamos volver a retomar, cuando iba camino a mi casa me llamó Roberto Silva contándome que se le había ofrecido el puesto, no me causó extrañeza por la forma en que se llevaban las cosas ”, añadió.

Oblitas contó que, al enterarse que desde la FPF ya estaban buscando su reemplazo, decidió dar un paso al costado para facilitar las gestiones con su probable reemplazante.

“Le dije a Silva que tenía mi apoyo, lógicamente cuando llegué a mi casa, preparé el comunicado que saqué ara que la FPF pueda tomar la decisión que quiera. No hubo dramas, hay cosas que se pudieron dar mejor, pero son las cosas como son, lo único que quiero es lo mejor para el fútbol peruano”, expresó.

“Chemo me llamó antes, y a él le ofrecieron otro puesto. Al final él me dijo que quería seguir dirigiendo y tengo entendido que lo mismo le dijo a la gente de la FPF”, sostuvo. “Yo quería seguir pero preferí dejar el camino libre”, sentenció.

