Las palabras de Ricardo Gareca sobre el tema Christian Cueva y la selección peruana con cayeron bien en el panel de Exitosa Deportes. Sobre todo en Silvio Valencia, quien perdió los papeles con su compañero Gonzalo Núñez y le dio con todo al técnico argentino. Mira el video. ¡Qué fuerte!

Como se sabe, el ‘Tigre’ ofreció conferencia este miércoles de cara al debut frente a Brasil por Copa América. En ella señaló que lo de Christian Cueva “era un tema privado” y que “solo está enfocado en el partido”. Esto casó de sus casillas de Silvio Valencia.

“¡Vete del país! ¡Lárgate! ¡Sinvergüenza! ¿A un borracho lo pones a jugar? ¡No pues! ¿Qué pensarán los chicos, no? ¿Qué pensará Lora e Iberico? Dirán: ‘Aquí no pasa nada muchachos’, ‘mañana llego tarde y borracho al entrenamiento’, ‘el técnico no me dirá nada porque no se mete en la vida privada’. Está mal”, lanzó muy molesto

“Cuánto quisiera que mañana lo goleen a Perú para ver lo que va a decir. Por favor, primero es la disciplina. Gana el grupo”, añadió indignado. Segundos después, la escena se calentó mucho más.

Gonzalo Núñez: “Imagina poner que ‘pierda Perú’”.

Silvio Valencia: “¡Pero no me quedo callado como tú! ¡No dices nada!

Gonzalo Núñez: “Baja el tono, hijito”.

Silvio Valencia: “¿Por qué voy a bajar el tono?”.

Gonzalo Núñez: “Porque yo soy el director”.

Al final, Gonzalo Núñez, con una actitud totalmente distinta a la de Silvio Valencia, logró calmarlo. Todo esto en la previa del Perú vs Brasil, que se jugará este jueves 17 de junio en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.

Silvio Valencia tuvo fuerte cruce con Gonzalo Núñez y lanzó duro comentario sobre Ricardo Gareca. (Exitosa)

