Silvio Valencia sobre hinchas del Sport Boys: "Si no tienen para la entrada, menos van a tener para comida" [VIDEO]

Silvio Valencia volvió a protagonizar una bochornosa escena frente a una cámara. El periodista deportivo lanzó polémico comentario sobre los hinchas de Sport Boys y el Callao, respecto al cobro de entradas. ¿Qué dijo ahora? Mira el video.



Como se sabe, el club Sport Boys permite el ingreso gratuito a la tribuna sur del estadio Miguel Grau como parte de una estrategia. ¿Por qué lo hacen? Se preguntaron en el set de la "Polémica Deportiva" de Best Cable.



El conductor de dicho programa, Sandro Centurión, señaló que el dinero se recupera en la venta de comida dentro del recinto deportivo. Sin embargo, para Silvio Valencia, es todo lo contrario.

"Pero si no tienen para la entrada, menos van a tener para comida. La gente en el Callao, los chicos paran con 5 y 3 soles... no tienen, menos van a tener para comida", fueras las duras palabras de Silvio Valencia.



"No tienen para pagar una entrada, menos van a tener para un menú", continuó el hombre de prensa, generando la indignación de los chalacos en redes sociales.