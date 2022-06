El entrenamiento de la selección peruana de este viernes en Barcelona, previo al duelo amistoso ante Nueva Zelanda, quedó marcada por una discusión entre el futbolista Christian Cueva y el periodista Silvio Valencia, hecho que le ha generado una serie de críticas al comentarista deportivo.

Pero esto no es la primera controversia que protagonizó el periodista, ya que en su larga carrera en la radio y televisión, el popular ‘Sensei’ ha registrado episodios bochornosos que han llamado la atención del público. Aquí los más recordados.

1. Su arresto previo a un partido de Perú

En marzo del año 2016, en la previa del encuentro entre Perú y Venezuela, Silvio Valencia tuvo un altercado con la Policía en las afueras del Estadio Nacional. Según la versión de los efectivos que lo detuvieron, el periodista “se negó a que le revisaran la mochila y empujó a una suboficial”.

Luego se ser llevado a la sede del Ministerio Público, el periodista deportivo Silvio Valencia fue puesto en libertad. (Foto: Captura)

2. Su pelea en vivo con Johan Fano

Ese mismo año, durante una entrevista en Radio Exitosa, Silvio Valencia protagonizó una bochornosa pelea en vivo con el exdelantero Johan Fano. El periodista quiso defender a Gianluca Lapadula pero se extralimitó llegando al punto de menospreciar la carrera del ‘Gavilán’. Este incidente fue el que propició el nacimiento de la famosa frase: “Respete a Lapadula”.

Luego de la polémica entrevista de Silvio Valencia a Johan Fano, estos memes se viralizaron en las redes sociales. (Foto: Exitosa Deportes Memes)

3. Su despido por una frase misógina

En uno de los programas de Exitosa Deportes, Valencia criticó la labor de una mujer árbitro utilizando argumentos y frases misóginas. “Las mujeres a vender zapallos, pero por favor no se metan en el fútbol. Yo no la golpeé porque soy hombre. Pero las mujeres a vender fruta, pero en el fútbol no se metan. Yo le decía dedícate a la cocina”, sostuvo.

Esto llevó a que Gonzalo Núñez lo separe del panel por un tiempo, aunque luego volvió.

4. Sus peleas en vivo

Algo que ya es moneda común en su estilo (bautizado como el estilo de la ‘brutalidad’) es pelearse con sus compañeros de panel (y con entrevistados). Como ejemplo queda la discusión que tuvo con su colega Jean Rodríguez a quien criticó por ser un asiduo lector de libros sobre fútbol.

“A mi no me interesa lo que diga este libro, no me importa, es más por mí te puedes meter este libro por el p...”, vociferó.

5. Sus patinadas

Valencia también es conocido por sus ‘patinadas’, sobre todo al momento de hablar de fichajes. Algunas son la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima, el fichaje de Paolo Guerrero y Yoshimar Yotún por Alianza Lima, Víctor Rivera como nuevo técnico de Alianza, Gianluca Lapadula a la Fiorentina y a Juventus, la no suspensión de la Eliminatorias, la Liga 1 en provincias en el 2021 , etc.

No obstante, la patinada más recordada de todas es la ocasión que anunció la firma de Jefferson Farfán por Deportivo Municipal.

¡RECONTRA BOMBAZO!

Jefferson Farfán es nuevo jugador del Deportivo Municipal, esta operación se cerró a la medianoche de hoy. Información privilegiada que solo tiene el "1 de Sudamérica". Aprendan ¿Deseas que ampliemos esta información por la noche? Escríbenos aquí y ahora mismo. pic.twitter.com/9B8G1b1fEu — Silvio Valencia Guerra (@SilvioValencia2) February 14, 2021

6. Su pelea con Christian Cueva

Valencia denunció que Christian Cueva lo agredió en un entrenamiento de la selección. En el video se puede observar a ‘Aladino’ diciéndole “buena gorra, soplete” al hombre de prensa. Posteriormente, Valencia cuenta que se cambió de gorra, algo que no pasó desapercibido para el popular ‘Aladino’ quien continuó la broma.

Esto molestó al popular ‘Sensei’, quien le respondió interrumpiendo los trabajos del equipo diciéndole: “Te gusto” . Ante la insistencia del periodista, la incomodidad de los futbolistas crecía, uno de los más ofuscados fue Yoshimar Yotún quien lo mandó a callar.

Silvio Valencia denuncia agresión de Christian Cueva: “Soplete” | VIDEO: Best Radio

