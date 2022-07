NUEVAMENTE EN EL ESCÁNDALO. La conferencia de Juan Carlos Oblitas sufrió un momento de alta tensión luego de que Silvio Valencia se enfrascó en dimes y diretes con el saliente director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. El momento irritó al ‘Ciego’ ante el periodista deportivo.

Valencia -quien fue despedido de Exitosa tras protagonizar un altercado con Christian Cueva en España- le increpó a Oblitas por no respetar a Marcos Calderón al haber dicho que Ricardo Gareca era el mejor técnico del fútbol peruano. Además, también lanzó dardos contra Néstor Bonilla -de quien dijo que le rendían pleitesía- por el caso Jefferson Farfán.

“ Silvio, solo te voy a contestar la última pregunta. Las otras no vienen para nada a la conferencia que estoy dando. Yo sí hablo con Agustín (Lozano). ¿En qué momento he dicho que no le hablo a Agustín? Ricardo (Gareca) en ningún momento le ha faltado el respeto (...) ¿En algún momento me has escuchado decir que el técnico que venga no va a ser un buen trabajo? Eso quieres entender tú, es tu carácter, lo entiendo, pero mejor lo dejamos así. ¿Qué quieres que te responda si no tiene nada que ver? ”, señaló inicialmente.

Sin embargo, la situación empezaría a caldearse dado que Silvio Valencia increparía al ‘Ciego’ Oblitas ante sus respuestas. Así, reiteró de forma exasperada que Marcos Calderón debía ser más respetado, ante lo que el directivo se mostró más firme.

“ ¿Cómo le voy a faltar el respeto a Marcos Calderón si es un técnico que yo he tenido y es uno de los más exitosos? Pero para mí, Ricardo Gareca es el técnico más exitoso del fútbol peruano. Esa es mi apreciación y la tuya es otra. El problema, Silvio, es que estás trayendo a colasión temas que no tienen nada que ver con la conferencia que estoy dando. Dejémoso allí y después conversamos, tranquilos ”, sentenció.

Silvio Valencia fue pifeado tras incómodo momento

El conductor deportivo insistiría en su afán de conseguir alguna respuesta de Juan Carlos Oblitas, pero, finalmente, el ‘Ciego’ apeló a cederle la pregunta a otro de los periodistas presentes.

Al final, Silvio Valencia terminaría siendo pifeado por un grupo de los presentes en la conferencia de Oblitas, ello dadas sus constantes interrupciones y exabruptos con el directivo.

