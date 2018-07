Silvio Valencia, el periodista que hizo comentarios machistas y se peleó con Johan Fano, regresó a Exitosa Deportes 

Silvio Valencia, el periodista que hizo comentarios machistas y maltrató a Johan Fano, regresó a Radio Exitosa y estuvo en la conducción de Exitosa Deportes con Óscar Paz, Jean Rodríguez y Facundo Becerra, aunque no estuvo el director de ese segmento, Gonzalo Núñez.



Silvio Valencia apareció con unos lentes oscuros y un saco con camisa. Óscar Paz le dio la bienvenida al periodista que se reincorpora tras ser despedido de Exitosa Deportes por insultar a las mujeres en un programa en vivo.



En 2016, Gonzalo Núñez anunció el cese de las actividades de Silvio Valencia, quien se refirió de forma despectiva a la réferi Yelier Flores.



Silvio Valencia cuando hizo comentarios machistas. (Video: Radio Exitosa)

"Es un desastre. No la golpeé porque soy hombre. No sabía ni como levantar el banderín, que se dedique la cocina o costurería. Las mujeres para el fútbol no están", expresó Silvio Valencia en el Día Internacional de la Mujer en 2016, por lo que fue separado en vivo por Gonzalo Núñez.



Silvio Valencia agradeció a Radio Exitosa por nuevamente darle la oportunidad de regresar al programa pese a todo lo que hizo en el pasado como el maltrato verbal hacía las mujeres, las peleas con Johann Fano y Rainer Torres o ser detenido por la Policía antes del Perú vs Venezuela por las Eliminatorias Rusia 2018.



Tras el regreso de Silvio Valencia, varios oyentes se preguntaron si lo habían cambiado por Gonzalo Núñez, sin embargo, Óscar Paz informó que el exconductor de Fútbol en América seguirá de descanso por algunos días más para luego reintegrarse al programa en la conducción y dirección.

