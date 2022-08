Silvio Valencia sabe que los hinchas a reuipeño no se andan con juegos y aprovechó la visita de la boxeadora Linda Lecca en su porgrama ‘Habla Sensei’. para pedirle a la excampeona mundial algunos tips de defensa propia, tras los problemas que hace poco tuvo con hinchas arequipeños, cuando fue a cubrir un partido del FBC Melgar.

El popular ‘Sensei’ no fue bien recibido por los hinchas del equipo ‘Dominó', debido a que vaticinó que a FBC Melgar no le iría bien en la Copa Sudamericana, sin embargo, su pronóstico falló como en otras oportunidades, y el conjunto characato avanzó merecidamente hasta las semifinales.

La próxima semana Melgar enfrentará de visita al Independiente del Valle y luego jugará en casa, por lo que Silvio Valencia aprovechó la entrevista a la boxeadora, quien regresa al ring despues de cuatro años, para pedirle le enseñe cómo defenderse en caso sufra alguna agresión de los hinchas arequipeños.

Silvio Valencia recibe clases de boxeo (video: YouTube)

Silvio Valencia: “Por todo lo que digo me queren pegar”

“ Lo que pasa es que soy tan conocido que, por todo lo que hablo, me quieren pegar. En Arequipa me han declarado persona no grata ”, precisó el polémico comunicador, quien recibió algunos trucos de defensa propia por parte de la ‘Princesa Inca’ que este 27 de agosto peleará con la ecuatoriana Rosibel Escobar en Jicamarca, Huarochirí, por la categoría supergallo. donde el ingreso será gratuito.

Linda Lecca llega a este combate con el ánimo al tope, luego de superar a Erika Cedeño, también de Ecuador, en su regreso al ring después de casi cuatro años. Ahora, volverá a ponerse los guantes, a la espera de lograr un nuevo triunfo, que le permita seguir escalando posiciones y próximamente pelear por un título latino, el paso previo para tentar la corona mundial.

“Será una linda velada, con tres peleas internacionales en horario estelar. De nuestra parte, estoy preparada para dejar en alto el nombre del Perú y seguir recorriendo el camino para tentar una segunda corona mundial. Quiero ser la Mayweather femenina”, precisó Linda Lecca.

Pelea de Linda Lecca será estelar en San Juan de Lurigancho

La ‘Tigresa’, apelativo con el que es conocida la ecuatoriana Rosibel Escobar, viene de participar en el campamento ‘Choque de glorias’, junto a los principales exponentes del deporte de los puños de Ecuador. El entrenamiento le sirvió para quedar a punto para el combate.

La presentación de la velada boxística y la pesada oficial será este viernes en Tacos Marcial, en San Juan de Lurigancho. La pelea entre la ‘Princesa Inca’ y Rosibel Escobar será el plato estelar de la jornada sabatina en ‘El Cancherín’. También habrá duelos preliminares y los combates de otros dos créditos peruanos, David ‘Pantera’ Zegarra y Rocío ‘La Bebé’ Gaspar, quienes se medirán con Mario ‘Dinamita’ Mina y Esthefany Alvarado, ambos de Ecuador.