IGUALITOS!!! Silvio Valencia, el comunicador más polémico del mundo del fútbol y del deporte tuvo un áspero y accidentado encuentro con su clon, ‘Silvio Violencia’ en ‘Que ha pasao’, el exitoso programa humorístico que conducen Miguel Moreno y la ‘Chola’ Pucca que se volvió tendencia en YouTube de Trome con las polémicas confesiones sobre Juan Reynoso, Christian Cueva y otros jugadores de la selección peruana.

“ Reynoso renuncia estás estafando, el sábado una vergüenza, no funciona, no funciona, no funciona. Le digo lo que mal empieza mal acaba, se lo dice el número uno de Sudamérica, yo digo las cosas como son. Si quieres presenta a tus payasos porque yo soy el mejor ”, as+i se presentó ‘Silvio Violencia’ tres veces más provocador que el personaje original.

Acto seguido Silvio Valencia ingresó en escena para ‘parcharlo’. “ Ya llegué yo soy Silvio Valencia , quién me está imitado, quién, quién ¡respétame, respétame!. Puka dile que me respete, yo soy el uno del Perú, el uno de Sudamérica ”, dijo eufórico el popular ‘Sensei’.

“De pequeño me decían ‘Violencia’ y mi mamá apellida Guerra, así que soy Violencia y Guerra, así que respéteme. Atención con este farsante que me está imitando”, gritó en la cara de su imitador que recibió un inesperado empujón del polémico personaje.

Silvio Valencia recuerda sus inicios junto a Claudio Pizarro

El ‘Sensei’ no tardó en recordar sus inicios y y sus años en el periodismo deportivo. “ Yo he estudiado en alemani desde los 15 años y no me pagaban y tengo 30 años en el periodismo. En 15 años no gané nada, yo vendía frita de chibolo y ahora recién estoy ganando plata ”, dijo .

También aprovechó para contar que fue el primer periodta en hacerle una entrevista a Claudio Pizarro tras su llegada a Alemania. “ Debo ser uno de los pocos que entrevistó a Pizarro en Alemania en el 2013, le dije que era de Perú y lo entreviste varias veces. Estudié para ser entrenador ”, agregó.

SIlvio Valencia amenaza con reemplazar a Juan Reynoso

El comunicador no tuvo reparos en confesar su deseo de ser el entrenador de la selección peruana. “ Voy a reemplazar a Reynoso, tengo la capacidad . Yo llamaría (para la selección peruana) a muchos más jugadores de otras ligas que tengan madres o padres peruanos, tipo Lapadula, yo lo descrubí a Lapadula ”, dijo para des.

También se refirió al amistoso ante la selección de México. “ A mí me pareció un partido intrascendente porque la selecció no jugó a nada. Creo que Reynoso se está equivocando en esta alineación , creo que tiene que mover algunas fichas, algunos cambios. Ahora, ante El Salvador, seguramente va invitar a un hombre que yo lo pido, el ‘Alexis Sánchez peruano’, Piero Quispe , anoten ese nombre, respétalo Reynoso, Piero Quispe me parece que tiene que jugar mañana, podría hacer muchas variantes, por favor técnico Juan Máximo Reynoso, espero que lo haga”; dijo Silvio Valencia.

Silvio Valencia ya en un tono más radical pidió no tolerar más errores al entrenador de la selección peruana, caso contrario ‘ Que se vaya a su casa a vender otra cosa ’. “ Tiene que variar, mañana es otra oportunidad contra El Salvador, a hacer cambios profesor, hay gente joven que hay que darle oportunidad, como Cartagena, Piero Quispe, Valera y ya que descanse mi sobrino Lapadula también ”, acotó el periodista deportivo.