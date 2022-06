FUERTE. Silvio Valencia aseguró que su salida de Radio Exitosa no respondería a un tema con la Federación Peruana de Fútbol luego del incidente de Christian Cueva. Además, reveló que tiene en su poder “audios reveladores”.

“No parte por el tema de la Federación, es les digo, tengo audios reveladores, nada más . Quédense tranquilos, yo estoy bien”, manifestó desde Alemania a Minuto Caliente.

El comentarista deportivo indicó que le pareció “raro” que se anuncie su salida luego de varios días del incidente con Christian Cueva, ya que su último reporte para la mencionada radio se dio hace solo tres días.

Asimismo, anunció que sus abogados también se encargaran del tema con la emisora. “Vamos a hacer obviamente enviar una carta notarial (…) Ellos van a ver cómo va quedar mi situación, digamos en el tema laboral, de pagos, todo eso, todo eso lo va ver mi abogado. Es más que raro que hayan pasado tantos días para tomar esta decisión, pero está bien, yo lo acepto”, indicó.

Silvio Valencia sobre Exitosa: Me hicieron renunciar a mi juicio contra ellos

Por otro lado, el popular sensei afirmó que para regresar a Radio Exitosa él abandonó el proceso judicial en su contra y que por eso no recibió ni un sol.

“Volví a Exitosa con ellos me pidieron y volví renunciando a la denuncia que yo tenía, sin cobrarle sin un sol a Exitosa, a mí me hicieron declinar el proceso, yo tenía un juicio con Exitosa. Yo los escuché y los entendí, me dijeron que tenía que renunciar al proceso, tengo un corazón muy intenso”, enfatizó.