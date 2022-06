El mea culpa de Gonzalo Núñez por pelea de Silvio Valencia y Christian Cueva

Con la difusión de un nuevo audio, en el que se oye a Silvio Valencia amenazando a Christian Cueva tras el incidente que protagonizaron el último viernes, la polémica se ha vuelto a encender. Muchos hinchas han pedido el pronunciamiento del director de Exitosa Deportes, Gonzalo Núñez.

Sin embargo, el popular ‘Castor’ ya había hablado sobre la controversia que envuelve a su colega. En uno de los más recientes episodios de A Presión Radio, Núñez asumió la responsabilidad de pronunciarse sobre lo que sucedió con el enviado especial del programa que él dirige.

“En todo caso el que se tiene que pronunciar como director de ese programa, soy yo. Yo siempre he creído que cada periodista hace su carrera, con sus cosas positivas o negativas. Al final, creo que el público hace el balance”, señaló.

Núñez aclaró que cualquier decisión en torno a la continuidad de Valencia en el programa, no le atañe al 100% a él, sino también a la gerencia de la casa radiodifusora.

“Yo como director, solo dirijo el programa, yo no toco los temas de la gerencia, de la empresa. Creo que son malentendidos, parece que (Silvio Valencia) está un poco molesto porque (la broma) pensó que era para él, ahora parece que no ha sido para él, no sé, tendría que haber estado ahí”, acotó.

Finalmente, el experiodista de América TV se animó a darle un consejo al popular ‘Sensei’. “Le doy como recomendación siempre a Silvio, no te puedes tomar las cosas tan en serio. no podemos estar peleando por huev...”, sentenció.

¿Qué sucedió entre Silvio Valencia y Christian Cueva?

En el video se puede observar a Christian Cueva diciéndole “buena gorra, soplete” al hombre de prensa. Posteriormente, Valencia cuenta que se cambió de gorra, algo que no pasó desapercibido para el popular ‘Aladino’ quien continuó la broma.

Esto molestó al popular ‘Sensei’, quien le respondió interrumpiendo los trabajos del equipo diciéndole: “Te gusto” . Ante la insistencia del periodista, la incomodidad de los futbolistas crecía, uno de los más ofuscados fue Yoshimar Yotún quien lo mandó a callar.

La situación escaló hasta el punto que los jugadores de la selección pidieron la presencia del jefe de prensa del equipo para retirar al periodista de Exitosa.

Silvio Valencia exige disculpas públicas de Cueva

“Silvio Valencia fue agredido verbalmente por el jugador de la Selección Peruana, Christian Cueva. Exige las disculpas inmediatas . La práctica de la selección se suspendió temporalmente ante este suceso”, publicó la cuenta de Twitter de Silvio Valencia.

