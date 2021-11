Ni siquiera la derrota del Oporto en Anfield clarificó el futuro en la Champions League del Atlético de Madrid que terminó perdiendo por 0-1 ante el Milan, lue de que Messias Júnior anotará en el minuto 87 con un gran cabezazo. A pesar de ello, Diego Simeone ha decidido mantener intactas las esperanzas para ganar en el estadio Do Dragao y conseguir su pase a octavos de final.

“Los detalles esta vez fueron a favor del Milan y se llevaron los tres puntos. Siempre hemos tenido alguna fase de grupos complicada, yo soy optimista, no voy a cambiar, el equipo competirá muy bien en el último partido. La Champions no te perdona, cada vez menos, y pasa el que se lo merece. El Milan tiene la oportunidad, el Oporto, y nosotros de ganar de visitante. El que se lo merezca pasará”, dijo en rueda de prensa tras la derrota.

El cuadro rojiblanco fue incapaz de puntuar en el Wanda Metropolitano para acercar un pase a octavos para el que ayudaba el 2-0 del Liverpool al Porto. “Los jugadores no sabían el resultado del otro partido. Al final del partido, no estaba siendo equilibrado, y ahí ellos encontraron el gol y nosotros no la pudimos meter con la de Cunha”, afirmó.

“La Champions es compleja, tanto el partido del Liverpool como hoy no hicimos un partido para perder. Tampoco para ganarlo, es lo que hay, lo único que importa es ganar nuestro próximo partido. Estoy optimista más que nunca, porque estamos con vida. En esa situación somos complicados”, añadió, defendiendo sus cambios esta vez.

El partido fue malo, con el Milan mejor en la presión y el Atlético sin saber como salir de ella, especialmente en la primera mitad. En la segunda, salvo en los minutos iniciales, el equipo italiano volvió a mandar y pudo marcar varias veces hasta que lo hizo sobre el final.

Con Ibrahimovic ya sobre el terreno, con el naufragio a la vista, una realidad en el minuto 87 cuando el cabezazo de Messias Júnior lo aproximó al abismo de la eliminación al Atlético de Madrid, que en el Do Dragao se juega los octavos de final. Necesita ganar. Y esperar que el Milan no venza por más goles que él al Liverpool.