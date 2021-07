La perfección y la belleza de los movimientos del cuerpo humano son una dinámica que la gimnasta Simone Biles, tiene más que dominada desde su niñez. Los ojos del mundo estaban puestos sobre la atleta estadounidense que, este domingo, ha sorprendido por un error que pudo complicar su clasificación a la siguiente fase del All Around en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero finalmente cumplió con lo que se esperaba y se metió a las finales. ¡MIRA EL VIDEO!

Simone Biles empezó con la prueba de saltos y después llegó uno de los momentos más esperados su performance de suelo en el pabellón Ariake. La gimnasta escogió iniciar con un hip hop que forma parte de la película Tokio Drift, pero después lo mezclaría con un pegajoso reggaetón que al parecer la desconcentró.

La gimnasta que es conocida por no cometer errores sufrió una desconcentración y en su evolución diagonal, no calculó uno de los saltos que la hizo salirse del tapiz, una situación que los jueces penalizaron y donde no ha perdido desde el año 2013, pero esta vez quedó segunda, detrás de la italiana Vanessa Ferrari.

SE METIÓ ‘POR LA VENTANA’ A LA FINAL

Simone Biles pudo recuperarse con los otros aparatos en los Juegos Olímpicos saltos, barras las asimétricas y la viga. En salto tuvo el primer puesto en la clasificación con un puntaje de 15.183. El primero de sus intentos finalizó con una pequeña falla en la salida, mientras que el segundo fue otra muestra de su enorme talento.

Simone Biles se sale del tapiz durante performance con reggaeton (Video: ATV)

Después de terminar el exigente circuito con todos los aparatos, Simone Biles concluyó todas las pruebas como líder del All Around con un puntaje de 57.731. La brasilera Rebeca Andrade (57.399) ocupó el segundo lugar y la tercera posición fue para su compatriota Sunisa Lee (57.166), quien superó Simone barras asimétricas.

Este aparato complicó a la estrella americana que terminó segunda detrás de Sunisa Lee (15.200) y se coló a la final debido a que en la general de esta subdivisión terminó décima. Además, el reglamento indica que van dos por país, entró entre las ocho finalistas ya que por encima de ella se ubicaron cuatro rusas que compiten representando al Comité Olímpico Ruso (ROC).