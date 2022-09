De pequeño, Baruj Aburto iba al estadio Miguel Grau y, sobre los hombros de su padre, cantaba el “Vamos Boys, quiero ver, otro gol...”. Ahora, con 20 años, los de la tribuna le piden el gol a él. Porque en un cuadro rosado histórico y con hinchas más que peculiares, aunque también con problemas administrativos y quita de puntos, el joven delantero es parte de la esperanza que dice que todo tiempo que viene será mejor. Trome.pe charló con el atacante de fútbol, salsa, amores y demás.

Baruj Aburto siempre tuvo al Boys en el corazón y, tras pasar por divisiones menores se fue a jugar a Colombia. Tras ello, volvió y debió empezar de cero, en segunda división. Allí, destacó en Sport Chavelines hasta que en noviembre del 2021, su destino rosado le volvió a tocar la puerta.

“Hicimos una prueba para el equipo de reserva y nos agradó el juego de Baruj. Lo invitamos a la pretemporada y así empezó todo otra vez para él”, dijo el entrenador de Boys, Juan Alayo. Luego, llegó la firma del delantero en su primer contrato en Liga1 y el camino a destacar con el Boys, una promesa que le hizo a sus abuelos. Hasta aquí nuestra historia, ahora habla el protagonista.

Hoy te vemos jugando más. Llevas diez partidos

La continuidad me la ha dado el ‘profe’, es algo muy bueno para un jugador joven, no solo vas cogiendo ritmo de competencia, sino además acumulas experiencia para el siguiente encuentro

Te faltaba eso entonces

El tema era la confianza, sin duda. Ir de poco en poco sumando minutos y ahora espero mantener ese ritmo para lo que viene en la recta final del torneo

No debe ser sencillo las concentraciones en un club que tiene problemas económicos

Mi padre me apoya y en las concentraciones mantenemos felizmente la dieta necesaria para un jugador. Tomamos jugos, comemos frutas, una alimentación balanceada que es vital

Pero de vez en cuando rompes la dieta

En algún momento su comida ‘chatarra’ jaja, pero muy poco. Para mí, la buena alimentación es un pilar dentro de la vida de un deportista

Y además un deportista muy joven, incluso te llaman ‘Nene’

Jajaja ese apodo me lo pusieron en una transmisión de un partido por el Torneo Bicentenario 2021. Me sacaron amarilla y la cámara me hizo un primer plano de mi rostro y dijeron “si tiene cara de nene” y desde allí quedó la ‘chapa’. En casa me decían Baruj, pero ahora también ‘nene’.

Eres del Callao y como todo ‘chalaco’ salsero de hecho

Claro, todo ‘chalaco’ es salsero a excepción de mi papá jajaja. Lo de bailar salsa lo aprendí de mi mamá, ella es la salsera

Baruj Aburto acumula diez partidos en su primer año jugando la Liga 1

¿Qué tipo de salsa escuchas?

Ahorita justo estaba escuchando ‘Caja de Sorpresas’ de El Gran Combo. Ya la salsa sensual es para conquistar, eso y la ‘pepa’

Entonces te consideras ‘arreglado’

Claro, yo conquisto con la cara, soy ‘arreglado’. Ahorita tengo enamorada

¿Quién conquista más? ¿Tu o Nicola Porcella?

Yo pues, el color llama. El color es un plus jajaja

Sport Boys volvió a ser castigado por la Comisión de Licencias de la FPF. (Foto: Sport Boys)

Y además de ti ¿Quiénes son los ‘arreglados’ y los que ‘están en debe’ en el Sport Boys?

A ver, en ‘pepa’ me hacen la competencia Luciano Nieto, que le gusta arreglarse bastante, y Diego Saffadi. En el otro lado, los ‘chancados’ son Alexis Blanco y Fabrizio Roca.

Y el más ‘cargoso’ del plantel

Allí son tres: Tarek Carranza, el ‘Chucho’ Chávez y José Bolívar. Ponen ‘chapas’, vacilan, pero también se las devuelvo.

Los jugadores a los que admiras

Paolo Guerrero y Luis Suárez. Dos delanteros combativos, que no dan una pelota por perdida y viven cada partido de manera intensa. Yo tengo 20 años, quiero hacerme un camino. Mi contrato con Sport Boys acaba en 2023, veremos si sale alguna propuesta, pero ahora estoy solo pensando en el equipo

LEE TAMBIÉN: La pésima noticia que recibió Ricardo Gareca tras los amistosos de fecha FIFA

Pero te gustaría jugar en el extranjero

Aquí soy hincha del Boys y doy todo por esta camiseta. Si me tocara salir, me gustaría volver a Colombia, jugar en el Atlético Nacional, donde sigo varios jugadores. Luego dar el salto a Europa y quedarme por allá.

El momento del Boys no es el mejor

Está complicado, ganamos puntos en cancha en grandes partidos, como ante Cantolao, Cienciano y Ayacucho, pero los perdemos en mesa. En el plantel estamos todos unidos y lo firmo ‘el Boys se queda en primera’. Vamos a seguir dándolo todo y peleando cada encuentro.

TE PUEDE INTERESAR