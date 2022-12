Horas dramáticas son las que viven los hinchas del Sport Boys luego que la FPF anunciara la pérdida de la categoría del equipo ‘chalaco’ por no haber cumplido con condiciones de la Comisión de Licencias. Esto llevó a un grupo de aficionados a protestar en las instalaciones de la Videna.

Como se puede ver en un video propalado por el periodista Gustavo Peralta, un numeroso grupo de hinchas ‘rosados’ se hizo presente en el avenida San Luis a provocar disturbios frente a una de las puertas de la Villa Deportiva Nacional, donde se encuentran las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron minutos después para dispersas a los simpatizantes de la ‘Misilera’. Por lo visto en las imágenes, no se llegó a mayores, aunque no se descartan futuras manifestaciones si el club porteño no logra subsanar sus incumplimientos y el descenso se llega a concretar.

¿Qué pasó con Sport Boys del Callao?

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) negó la licencia de competir en la Liga 1 2023 al conjunto rosado y, de esa manera, desciende a la Segunda División, aunque la decisión todavía se puede apelar.

De acuerdo con el documento del ente rector del fútbol peruano, el club del Callao “ha incumplido con la obligación establecida en el numeral 90.3 del artículo 90 del Reglamento de Licencias al no haber constituido el fideicomiso de garantía”.

En ese sentido, la FPF explica que “ teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 1 APLICAR la sanción DENEGATORIA de la LICENCIA “A” al Club Sport Boys Association para su participación en el Campeonato 2023″ .

El conjunto chalaco puede presentar sus descargos. “Ordenar que la presente resolución, que podrá ser impugnada, mediante recurso de apelación dentro del plazo reglamentario establecido, sea notificada al club y a la Gerencia de Licencias de la FPF y publicada”, se lee.

Cabe mencionar que Sport Boys terminó la Liga 1 2022 en la décima sexta casilla con 32 unidades y a cinco puntos de ventaja sobre Ayacucho. Finalmente, los ‘Zorros’ jugará la revalidación ante Unión Comercio y perdieron por lo que bajaron a la Liga 2.

Resolución de FPF sobre el caso Sport Boys.

