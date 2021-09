En un año más que agitado por cambios administrativos y luego de varios años de pelear de mitad de tabla para abajo. Sport Boys se encuentra con chances reales de cerrar el año clasificando a un torneo internacional. Trome conversó con uno de los jugadores más importantes en lo que podría ser una hazaña histórica, Joao Villamarín.

Villamarín anotó un doblete en la victoria por 3-2 sobre Cusco FC., segunda victoria consecutiva del Sport Boys en la que se hace presente en el marcador. El atacante sabe que vive un buen momento personal aunque él prefiere enfocarse en el trabajo del equipo y el objetivo final, que fecha a fecha parece hacerse más posible.

Fue una victoria muy importante ante Cusco FC.

Sabíamos lo que nos estábamos jugando, el esfuerzo que hace el equipo es admirable. El grupo ha sabido sacar el lado positivo de las adversidades que hemos pasado y estamos intentando lograr algo que puede ser histórico para el club que es poder estar en un torneo internacional.

¿Qué tiene Boys que se está acostumbrando a sacar resultados importantes en los últimos minutos?

Las ganas del equipo de hacer historia con un club tan bonito como el Boys hace que salga ese espíritu de rebeldía. Por ahí algunos hinchas nos decían que “esto es Boys y si no se sufre no se goza”, no sé que tan cierto sea pero para eso estamos peleando para que los resultados se den al máximo.

¿Sientes que esta es tu mejor temporada?

No te podría decir si es el mejor año, trato no de no fijarme en eso sino en disfrutar de vivir el momento del equipo en general. Lo que le pasa a uno en materia personal es también por lo que hace el equipo en su conjunto. Hablar de mí sería como quitarle crédito a lo que hacen mis compañeros y lo importante es que se vuelva a hablar de Boys de la manera más bonita que hay.

¿Es fácil jugar con un talentoso como Luis Ramírez?

‘Cachito’ es un crack, hemos podido tener una conexión muy buena y saber la intención del primer pase y sacarle provecho. En general, estar en este equipo con estos jugadores, para mí es una de las experiencias más bonitas.

¿Qué de diferente ha traído a la mesa el profesor Ítalo Manzo?

Nos ha añadido lo que hemos venido trabajando, simplemente nos ha hecho poner la cabeza en el objetivo final que tenemos, sin pensar en mañana, sin ver la tabla, solo enfocarnos en el partido a partido.

¿Les afectó los cambios administrativos?

No, en realidad a raíz de los problemas quedó claro para nosotros que lo que tenemos que hacer es por nosotros. Tratamos de no dejarnos afectar por la incertidumbre, de separar las cosas y ver el lado deportivo porque somos nosotros los que damos la cara y representamos al equipo.

Ya están pensando en Melgar (partido del domingo 26) ...

Sí, claro que sí, porque va a ser durísimo, es un equipo que tiene grandes jugadores, que por la derrota que tuvo el partido pasado va a salir a proponer. Estamos tratando de ver sus virtudes y debilidades para poder hacer un buen partido y sacar el resultado.

¿Cómo ha sido la relación con el hincha de Boys?

Es muy buena, yo estoy super agradecido con el hincha. Desde que se enteraron que iba a se parte del proyecto de este año me recibieron muy bien. Hasta ahora sigo recibiendo felicitaciones por el nacimiento de mi hija, la barra y el club estuvieron al pendiente de eso. Para mí es increíble el cariño que le da el hincha a mí y a mi familia, eso trato de retribuirlo con esfuerzo y sacrificio.

¿Cómo está tu situación contractual?

Yo tengo contrato hasta fin de año, no han conversado aún conmigo, pero no me quiero volver loco ni me quita el sueño hablar de una renovación. Yo estoy pensando en el objetivo, lo que tenga que ver con esos temas se verá en su momento.

¿Qué delantero ha sido tu ejemplo?

Siempre he tenido como ejemplo de buen delantero a Ronaldo, es lo primero que vi en mi infancia y de niño me veía como él aunque a la hora de jugar nada que ver (risas) . ‘El gordo’ es inimitable, hasta el día de hoy sigo viendo videos de él.