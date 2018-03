Joazhiño Arroe: En carta notarial afirma que nunca agredió a utilero del Sport Boys [VIDEO y FOTOS]

El futbolista Joazhiño Arroe informó que nunca se agredió ni humilló al utilero Ricardo Luna, más conocido como “Agüita”, en carta notarial dirigida al medio Trome.pe. Aquí copiamos el documento completo.



El día 15.03.18 a las 9:45 horas, la Redacción Trome vía su página web trome.pe ha publicado: Sport Boys: Futbolistas desnudan, humillan y hacen llorar al utilero "Agüita" de 82 años. Como parte de la noticia se expresa que el Sr. Ricardo Luna habría sido humillado por mi persona y otro jugador más.



Al respecto la palabra humillar conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa entre otras cosas abatir el orgullo y altivez de alguien, herir el amor propio y la dignidad de alguien o pasar por alguna situación en la que la dignidad sufra algún menoscabo. El día 15.03.18 en conferencia de prensa el Sr. Ricardo Luna "Agüita" junto con su hija ha indicado a la opinión publica que lo que se ve en las imágenes publicadas en Instagram no ha sido más que un momento de juego y broma con los jugadores, no habiendo señalado que se haya sentido ofendido o maltratado y mucho menos agredido, con lo que, si el directamente involucrado no ha considerado los actos como humillantes, indignantes o la existencia de algún tipo de agresión; ningún medio de comunicación está habilitado para calificar de la manera como lo ha hecho la Redacción Trome, y lo peor es que habiendo escuchado las declaraciones del Sr. Luna, insisten en seguir informando de que se trató de una agresión y una humillación; afectando de esa manera mi imagen, mi honor y mi reputación, sobre todo porque hasta el momento no existe una sola prueba en la que se me ve agrediendo al Sr. Luna o realizando sobre él algún supuesto acto de humillación.



El artículo 132° del Código Penal establece que el que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación., será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos año y con ciento veinte días multa. Si el delito se comete por medio de libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y ciento veinte a trescientos sesenticinco días multa.



​En este sentido al haberse utilizado la prensa y un medio de comunicación social para señalar que he humillado y agredido al Sr. Luna, afirmaciones totalmente falsas y sin prueba alguna, lo cual rápidamente ha generado un perjuicio a mí imagen y reputación , es que les otorgo un plazo de 48 horas de reciba la presente para que por el mismo medio se rectifiquen de todo lo falsamente publicado sobre todo lo referido a humillación y agresión, así como que se me otorguen las disculpas públicas respectivas. Caso contrario accionaré en la vía penal por el delito de difamación, en su contra y de los que resulten responsables.

