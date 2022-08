Vida de entrenador. Un técnico de fútbol transita por el planeta de una manera muy diferente a cualquier mortal y mucho más si dirige a un club grande del fútbol peruano como es Sport Boys. El profesor Juan Alayo construye a diario un equipo que busca ganar el fin de semana, llegar a los primeros lugares de la Liga 1, pero esta entrevista va más allá del momento de la ‘Misilera’, sino de cómo pasa las 24 horas un profesional que todas las fechas está en juego su puesto.

Juan, ¿Cuántas horas duermes al día?

Me acuesto a la 2 de la mañana y a las 5 ya estoy de pie.

¿Y eso por qué?

Es que uno tiene que trabajar y programar el trabajo del día siguiente y lo hago cuando mis niños ya están descansando.

¿Se puede concebir el sueño antes de partido?

Antes del compromiso, es el único día que lo hago más o menos tranquilo.

¿Y después del choque?

Depende del resultado, ja, ja.

¿Quién se carga con toda la presión?

La esposa aguanta todo.

¿Por qué?

Si el resultado fue una derrota, llegas de mal humor, ni ganas de comer tienes.

¿Cómo reaccionas tú?

No hablo, tampoco veo programas de televisión y no miro las redes sociales.

Te estarías exponiendo a los ‘asesinos’ del internet

Ni cuando gano, lo hago.

¿Cuánto vale un estratega que tenga contento al grupo?

Es importantísimo manejar bien al plantel. Muchas veces pasa a ser más importante esa cualidad, que el mismo conocimiento en el trabajo de campo.

¿Por qué?

Si un entrenador te da confianza, te acoge y el jugador te llega a apreciar, ‘matan’ por ti.

¿Se tiene que hablar más con los suplentes?

Eso siempre se comenta, pero mi equipo mezcla a todos en el trabajo del día a día.

¿Y cómo se le avisa que es suplente?

Los tengo expectantes hasta el último día que se da la lista de concentrados.

¿Siempre hay novedades?

Muchas veces han pensado que eran fijos y se dio con la sorpresa que no estaban e ingresaba otro.

¿Qué has aprendido en estos primeros meses de técnico de un equipo de Liga 1?

A mirar rostros y expresiones.

¿Si ves uno incómodo en el entrenamiento?

Me acerco, preguntó cómo va todo.

Te nombraron interino, sigues en el cargo, ¿te han querido ‘serruchar’?

Me he enterado de colegas que se ofrecen para agarrar mi puesto.

¿Qué opinas?

Me imagino que buscan una oportunidad de trabajo.

¿Los justificas?

Trato de entenderlos, pero yo no haría eso jamás.

Fuiste dirigido por Jorge Sampaoli

En el 2003, los jugadores profesionales entraron en huelga y tuvimos que jugar los jóvenes. Yo estaba en Boys y él era mi técnico.

¿Cuál fue su recomendación?

Me dijo: ‘Si juegas como en tu categoría’, pido que te suban a Primera’.

¿Y cómo salió todo?

Respondí a las expectativas y cuando terminé de cambiarme, el jefe de equipo se acercó y me indicó: ‘Mañana estás citado para entrenar con el primer equipo’.

Una de Roberto Mosquera

Llegó al Boys, reunió a todo el grupo y dijo: ‘Para los que no me conocen, mi nombre es Roberto Mosquera, he jugado en tales equipos, también en estos países y además, he jugado un Mundial’.

Otra de él por favor

Nos estábamos cambiando en el vestuario, con la salsa de fondo, y de pronto entró.

¿Qué hizo?

Sin decir nada se puso a bailar solito, dio sus pasos y se fue.

¿Nada más?

A los 20 segundos regresó y en el lugar donde había bailado, pasó sus zapatos como limpiando.

¿Por qué?

Eso mismo nos preguntamos, lo miramos con cara de intriga y dijo en voz alta: ‘Borro para que no se copien’ y otra vez se salió.

Has enfrentado dos situaciones límites, mandar al banco a Jesús Chávez

Y me costó porque nos conocemos años, pero le avisé de mi decisión y nunca dejó de ser el excelente capitán que es. Sigue entrenando igual y apoyando a los más jóvenes.

¿Pensaste darle descanso a Rodrigo Cuba?

Lo pensé, hablamos y él me dijo que necesitaba jugar. Y lo hace muy bien.

¿Es complicado ser novato como técnico de primera?

Estoy empezando, pero nadie me pisa el poncho, ni me forma el equipo.

¿Una costumbre para atraer la buena suerte?

Llamo a mis hijos antes de los partidos.

¿Prenda de algún color?

Antes usaba ropa interior amarilla y ahora color rojo.

Pensé rosado

Un poco complicado ja, ja.

Un gran abrazo

A ustedes y un saludo a los lectores.

