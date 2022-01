Okolie Chukwuroo es el nombre de un exfutbolista nigeriano que llegó en el año 2010 para jugar por Sport Boys del Callao, sin embargo, su carrera no pudo despegar y terminó cayendo en la delincuencia. En 2019 volvió a hacer noticia pidiendo su deportación a su país, hoy en día nos enteramos que su situación no ha cambiado mucho.

Mientras se realizaba una nota periodística sobre la lucha contra la delincuencia en el distrito de Ate, y la indignación de los vecinos por los constantes asaltos, las cámaras del programa ‘Dilo Fuerte’ de Panamericana Televisión lograron captar a Okolie Chukwuroo, aparentemente aún aquejado por la vida callejera.

Okolie Chukwuroo llegó a Sport Boys en el 2010. Foto: Captura.

De futbolista a delincuente

En el año 2019, Chukwuroo volvió a captar la atención de los medios de comunicación al pedir encarecidamente ser deportado a su natal Nigeria. El exfutbolista contó que después de lesionarse, el club del Puerto no se hizo cargo de su recuperación, lo que lo llevó a pasar los siguientes años sin trabajo y delinquiendo en Lima y Arequipa.

En marzo del 2019 fue detenido por asaltar a un taxista en Miraflores, algo que ya había hecho en el 2017 en la ciudad de Arequipa.

“Yo no soy un delincuente, nunca he sido, de verdad, por favor yo quiero que me deporten a Nigeria, te lo ruego por favor, te lo ruego”, sostuvo ante las cámaras de Panamericana en aquella ocasión.