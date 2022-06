Sport Boys vs. Melgar EN VIVO GolPerú ONLINE: se enfrentarán este domingo 19 de junio desde las 11:00 a. m. (hora peruana) por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1. El partido también será transmitido por Movistar Play, GolTV Latinoamérica y ViX, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, en este minuto a minuto.

Sport Boys vs. Melgar EN VIVO minuto a minuto

No te pierdas el minuto a minuto del Sport Boys vs Melgar en directo desde el Miguel Grau del Callao a partir de las 11:00 a.m.

PRIMER TIEMPO

- Los equipos realizan el calentamiento previo.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio Alberto Gallardo y el árbitro Luis Garay será el encargado de impartir justicia. Actualmente, Melgar lidera la tabla de posiciones en el Apertura, sumando 34 puntos; en tanto que Sport Boys se ubica en la casilla número 12, con 18 unidades.

¿En qué canal ver partido Sport Boys vs. Melgar en vivo?

Argentina: GolTV Latinoamérica, ViX

Bolivia: GolTV Latinoamérica, ViX

Chile: GolTV Latinoamérica, ViX

Colombia: GolTV Latinoamérica, ViX

Ecuador: GolTV Latinoamérica, ViX

Internacional: Bet365, GOLTV Play

México: GolTV Latinoamérica, ViX, Fanatiz México

Paraguay: ViX

Perú: GolTV Latinoamérica, Gol Peru, ViX

Estados Unidos: ViX, GOLTV, GolTV Español

Uruguay: ViX, GolTV Latinoamérica

Venezuela: GolTV Latinoamérica, ViX

¿A qué hora juegan Sport Boys vs. Melgar en vivo?

Estados Unidos – 9.00 a. m. hora de Los Ángeles

México – 11.00 a. m.

Estados Unidos – 11.00 a. m. hora de Texas

Perú – 11.00 a. m.

Ecuador – 11.00 a. m.

Colombia – 11.00 a. m.

Estados Unidos – 12.00 a. m. hora de Miami

Bolivia – 12.00 p. m.

Venezuela – 12.00 p. m.

Chile – 12.00 p. m.

Uruguay – 1.00 p. m.

Paraguay – 1.00 p. m.

Argentina – 1.00 p. m.

Brasil – 1.00 p. m.

Inglaterra – 5.00 p. m.

España – 6.00 p. m.

Italia – 6.00 p. m.

El club del Callao había enlazado un total de cinco partidos sin perder (cuatro victorias y un empate), razón por la cual se alejó de la zona baja de la tabla de posiciones. Sin embargo, los ‘Rosados’ perdieron el rumbo en las últimas dos fechas del torneo y cayeron por goleadas: 1-4 ante Mannucci y 3-0 frente a Sporting Cristal.

Los dirigidos por el entrenador Juan Alayo buscarán reponerse en condición de local. El arma principal de Sport Boys para buscar el triunfo será el goleador Alexis Blanco, quien lleva cuatro celebraciones y una asistencia en lo que va de la temporada.

Piero Vivanco y Jostin Alarcón son otras de las caras más resaltantes del club chalaco, cada uno con dos anotaciones. Y en la defensa, la ausencia de Renzo Revoredo en las dos jornadas recientes coincidió con los tropiezos del equipo, dado que Cristian Florez, su socio, no pudo complementarse a la perfección con Edy Rentería. El regreso del experimentado zaguero será vital.

Por otro lado, Melgar llega entonado y con la primera opción de ganar el Torneo Apertura. El conjunto arequipeño ostenta una racha de siete triunfos consecutivos, en los que registró 12 goles a favor y solo uno en contra. Y en las cinco recientes presentaciones por Liga 1, los ‘Rojinegros’ terminaron con el arco invicto.

En la ofensiva, Bernardo Cuesta atraviesa por un gran presente futbolístico, con seis tantos; mientras que Martín Pérez Guedes, Kevin Quevedo y Luis Iberico registran tres cada uno. El entrenador Néstor Lorenzo ha sabido explotar la mejor versión de sus dirigidos, aunque está en sus últimos partidos: fue elegido como nuevo DT de la selección de Colombia y se marchará a inicios de julio.

Sport Boys vs. Melgar: historial de partidos

Desde noviembre del 2012, los partidos Sport Boys vs. Melgar se dieron en 10 ocasiones y el balance es muy parejo: cada escuadra ganó tres veces y los restantes cuatro cotejos acabaron en empate.

26-09-2021: Melgar 1-0 Sport Boys - Liga 1

09-11-2020: Melgar 4-1 Sport Boys - Liga 1

31-08-2020: Sport Boys 1-0 Melgar - Liga 1

01-11-2019: Sport Boys 4-2 Melgar - Liga 1

17-05-2019: Melgar 1-1 Sport Boys - Liga 1

29-09-2018: Sport Boys 1-0 Melgar - Liga 1

10-06-2018: Melgar 2-2 Sport Boys - Liga 1

31-03-2018: Sport Boys 1-1 Melgar - Liga 1

10-02-2018: Melgar 2-1 Sport Boys - Liga 1

04-11-2012: Sport Boys 1-1 Melgar - Liga 1