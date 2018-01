Sport Boys vs Monarcas Morelia: EN VIVO ONLINE ver GOL PERÚ ONLINE la 'Noche Rosada' 2018

Sport Boys vs Monarcas Morelia: EN VIVO ONLINE. Los chalacos presentarán a su plantel 2018 este jueves en la 'Noche Rosada' que se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima. El partido iniciará a las 8:00 p.m. por Gol Perú.



¿Vas a seguir el Sport Boys vs Monarcas Morelia vía Internet? Trompe.pe, te traerá el minuto a minuto del partido con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más.



Sport Boys, que volvió a Primera División tras 5 años, hizo los siguientes fichajes para la presente temporada: Emiliano Ciucci, Nelinho Quina, Joazinho Arroé, Damian Ismodes, Juan Diego Gutiérrez y Luis Tejada.



Sport Boys vs Monarcas Morelia: Precios de las entradas



Popular Sur: S/.20.00

Popular Norte 2x1: S/.20.00

Oriente Alta: S/. 35.00

Oriente Baja: S/.45.00

Occidente Alta: S/.65.00

Occidente Baja: S/.85.00

Occidente Central: S/.100.00



La música para la 'Noche Rosada' estará a cargo de los grupos de salsa "Kllao Salsa" y "Zaperoko". Será una fiesta total para todos los hinchas que acudirán al Estadio Nacional.



Cabe resaltar que Monarcas Morelia no viene con su plantel principal, ya que se encuentran en pleno campeonato en México. Seguro traerán un equipo alterno.