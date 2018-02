Sport Boys vs Real Garcilaso: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV el Torneo de Verano

Sport Boys vs Real Garcilaso : EN VIVO EN DIRECTO El cuadro rosado enfrenta al equipo cusqueño este sábado en el estadio Miguel Grau del Callao por la primera fecha del Torneo de Verano del Descentralizado 2018. Sport Boys busca un triunfo ante Real Garcilaso en su retorno a la Primera División. (8:00 p.m.) (TV: Gol Perú)



Sport Boys volvió a Primera División y espera que su debut en casa sea una fiesta. Los 'chalacos' soprendieron con el fichaje del atacante panameño Luis Tejada y espera empezar con buen pie ante Real Garcilaso.



Para el duelo Sport Boys vs Real Garcilaso, los chalacos llegan con cierta presión debido a la expectativa por el primer triunfo de la temporada. Tras empatar con Monarcas Morelia, perdió 6-2 ante Barcelona de Ecuador y cayó en ela disputa del primer título de la Supercopa ante Alianza Lima.



"Estamos listos para el inicio del Descentralizado ante Real Garcilaso, preparando el partido específicamente y tratando de afinar detalles y las cosas que se hicieron mal para no volver a cometer errores. Esperamos que toda la gente de Sport Boys nos pueda acompañar", dijo Emiliano Ciucci en la previa del Sport Boys vs Real Garcilaso.

Alianza Lima 1-0 Sport Boys: resumen y gol

Alineaciones posibles del Sport Boys vs Real Garcilaso:



Sport Boys: Daniel Ferreyra, Alejandro Ramos, Carlos Ambriz, Emiliano Ciucci, Nelinho Quina, Crifford Seminario, Josimar Vargas, Juan Diego Gutiérrez, Mario Tajima, Guillermo Tomasevich, Luis Tejada.



Real Garcilaso: Christian Ortiz, Jesús Arismendi, Lampros Kontogiannis, Gustavo Dulanto, Iván Santillán, Julio Landauri, Luis García, Giordano Mendoza, Jhonny Vidales, Alfredo Ramúa, Diego Mayora.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.