Sport Huancayo vs Montevideo Wanderers EN VIVO Se enfrentan por Copa Sudamericana 

Sport Huancayo vs Montevideo Wanderers EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE El 'Rojo Matador' vivirá un Jueves Santo distinto, pues recibe al cuadro 'Bohemio' a los 3.259 metros de altura, en la vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana. El duelo inicia a las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio de Huancayo y podrás seguirlo por la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica.



Vas a seguir el Sport Huancayo vs Montevideo Wanderers vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!

La tarea de los wankas no es fácil para este Sport Huancayo vs Montevideo Wanderers, pues tendrán que remontar el marcador 2-0 que sufrieron en Uruguay. El 'Rojo Matador' ha encontrado su mejor funcionamiento tras la llegada del DT Carlos Ramacciotti.



Clasificar en esta llave no es imposible, pues fuera de la ayuda que significa la altura, también contarán con la capacidad goleadora de Carlos Neumann encabezando la zona ofensiva, donde estará acompañado de Marcos Lliuya y Víctor Peña.



Sport Huancayo vs Wanderers: Gol de Bravo ( Video: DirecTV)

Sport Huancayo vs. Montevideo Wanderers: horas y canal



Perú 7:30 pm. | DirecTV Sports

México 7:30 pm.

Ecuador 7:30 pm.

Colombia 7:30 pm.

Bolivia 8:30 pm.

Venezuela 8:30 pm.

Paraguay 8:30 pm.

Argentina 9:30 pm.

Chile 9:30 pm.

Uruguay 9:30 pm.

Brasil 9:30 pm. | DAZN

España 2:30 am. (viernes 19)

En tanto, el cuadro 'Bohemio' llega a a este Sport Huancayo vs Montevideo Wanderers con un planteamiento conservador y mantener la ventaja de dos goles y que esta alcance para pasar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.



Los charrúas llegan con una importante carga de horas de vuelo para llegar hasta el Valle del Mantaro. ayer entrenaron por la mañana en La Florisa, sede del club Sporting Cristal y por la tarde volaron rumbo a la incontrastable.



Sport Huancayo vs Montevideo Wanderers: Posibles alineaciones



Sport Huancayo: Éder Hermoza; Joe Martínez, Víctor Balta, Luis Maldonado, Manuel Corrales; Víctor Peña, Claudio Torrejón, Alfredo Rojas, Milton Benítez; Marcos Lliuya y Carlos Neumann. Entrenador: Carlos Ramacciotti.



Montevideo Wanderers: Ignacio De Arruabarrena; Federico Barrandeguy, Federico Andueza, Damián Macaluso, Lucas Morales; Cristian Bravo, Santiago Martínez, Jonathan Barboza, Nicolás Albarracín; Ignacio González y Rodrigo Pastorini. Entrenador: Román Cuello.