Sport Huancayo vs Unión Española: EN VIVO EN DIRECTO OLINE TV la Copa Sudamericana

Sport Huancayo vs Unión Española: EN VIVO ONLINE TV El 'Rojo matador' enfrenta al cuadro chileno como local este jueves por el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana. Sport Huancayo igualó 0-0 ante Unión Española en la ida. (7:45 p.m.) (TV: Fox Sports 2)



El duelo Sport Huancayo vs Unión Española tiene ligera ventaja sobre el 'Rojo Matador', que consiguió la igualdad como visitante. Una victoria por cualquier marcador lo colocaría en la siguiente ronda.



No obstante, para el Sport Huancayo vs Unión Española un empate con goles sería favorable para el equipo chileno considerando el tanto de visita. Un marcador sin goles obligaría a la definición a la tanda de penales.



Para el Sport Huancayo vs Unión Española, el equipo del técnico Marcelo Grioni tendrá la ventaja de la altura para definir la serie en casa. Además, el 'Rojo Matador' pondrá a sus mejores cartas ofensivas: Carlos Neumann y Jonathan Álvarez.

Sport Huancayo 0-0 Unión Española: Goles y resumen

Sport Huancayo llega con motivación extra tras ganar su último partido por el Torneo de Verano. Venció 3-1 al difícil Real Garcilaso.



Por su parte, Unión Española tomará sus precauciones con la altura y han programado su llegada a Huancayo solo unas horas antes del inicio del compromiso. El DT argentino y exjugador de Boca Juniors, Martín Palermo mandará desde el arranque a Sebastián Jaime y Tobías Figueroa.



Unión Española llega tras una derrota 3-2 con Universidad Concepción en el torneo chileno, en el que se ubica en el octavo lugar.

Alineaciones posibles del Sport Huancayo vs Unión Española:



Sport Huancayo: Joel Pinto, Sebastián Lojas, Rodrigo Colombo, Richard Salinas, Manuel Corrales, Waldir Calderón, Víctor Peña, Marcio Velarde, Marco Lliuya, Alfredo Rojas y Carlos Neumann.



Unión Española: Diego Sánchez, Juan Pablo Gómez, Jorge Ampuero, Ramiro González, Luis Pavez, Thomas Galdames, Víctor Méndez, Misael Dávila, Pablo Aránguiz, Sebastián Jaime y Tobías Figueroa.

