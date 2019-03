Sport Huancayo vs Wanderers: EN VIVO El debut del Rojo Matador en la Copa Sudamericana

Sport Huancayo vs Wanderers : EN VIVO ONLINE TV El cuadro del 'Rojo Matador' enfrenta a los 'Bohemios' de Uruguay este jueves en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo por la primera ronda de la Copa Sudamericana. Sport Huancayo busca dar la sorpresa como visitante ante Wanderers. (5:15 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv para América)



El partido Sport Huancayo vs Wanderers será una prueba de fuego para otro equipo peruano a nivel internacional. El Rojo Matador que dirige Marcelo Grioni espera revertir la mala racha de los nacionales tanto en Sudamericana , tras la derrota de Municipal (3-0) ante Colón en Lima, como en la Libertadores.



En la previa del encuentro Sport Huancayo vs Wanderers, el club del DT Grioni no ha logrado ganar en sus cinco presentaciones en el Torneo Apertura de la Liga 1, luego de acumular tres empates y dos derrotas ha sumado solo tres puntos y se ubica penúltimo lugar.



En cambio los uruguayos llegan motivados al duelo Sport Huancayo vs Wanderers luego de vencer a Peñarol, que perdió su condición de líder torneo local tras la derrota. Además superó al poderoso Nacional. Los Bohemios se ubican en el sexto puesto a cinco puntos del puntero (Fénix)



Un jugador a tener en cuenta por la defensa del Rojo Matador es Rodrigo Pastorini, que será titular en el debut de ambos equipos en la Sudamericana, y que ha marcado cinco goles y es el segundo máximo artillero del campeonato uruguayo.



El objetivo para Grioni en Uruguay es lograr la hazaña de no perder en el partido Sport Huancayo vs Wanderers. Así podría definir la llave como local en la altura de la ciudad de Huancayo. Factor que juega en contra de los uruguayos y que deben aprovechar los peruanos.

Alineaciones posibles del Sport Huancayo vs Wanderers:



Sport Huancayo : Libman, Maldonado, Balta, Salinas, Fuentes, Lliuya, Valverde, Peña, Rojas, Neumann y José Carlos Fernández.

Wanderers : Arruabarrena, Barrandeguy, Macaluso, Andueza, Morales, Barboza, Ginella, Bravo, Riolfo, Albarracín y Rodrigo Pastorini.



