Sport Rosario quedó fuera de la Copa Sudamericana tras perder 2-0 ante Cerro de Uruguay por el duelo de vuelta de la primera fase del torneo (la ida quedó 0-0). El cuadro peruano jugó con 10 hombres desde el minuto 64 cuando tiban 0-0.



Franco López (66') y Leandro Zazpe (74') marcaron los goles de Cerro en el Estadio Monumental Luis Tróccoli de Montevideo. No te pierdas el resumen del encuentro.



Sport Rosario vs Cerro: Así arrancaron



Cerro: Irrazábal; Zazpe, Torres, Anna, Izquierdo; Núñez, Pellejero, Hernández, Klein; Franco, Ciganda.



Sport Rosario: Libamn; Tapia, Jasaui, Andía, Beltrán; Goyoneche, Uribe, Adrianzén, Gonzáles; Tito, Etchemaite.



AQUÍ EL RESUMEN DEL PARTIDO

Sport Rosario 0-2 Cerro: resumen y goles

74' Gol de Cerro. Zazpe pone el 2-0 ante Sport Rosario

Video: Gol 2 de Cerro

66' López abre el marcaron para Cerro

Video: Gol 1 de Cerro

Sport Rosario vs Cerro : Sigue el minuto a minuto del partido



Sport Rosario vs Cerro definen su permanencia en la Copa Sudamericana con la llave para cualquiera. Un empate con goles clasifica a los peruanos, la igualdad sin goles obliga a ir a los penales y cualquier club que resulte ganador pasará a la segunda ronda.



Para el Sport Rosario vs Cerro el equipo charrúa, que dirige Fernando Correa, no contará con su estrella Héctor Acuña, conocido popularmente como Romario, debido a una lesión.



En cambio, la visita llega a Uruguay con un técnico interino, Rainer Torres, tras la salida de Pablo Abraham. El estratega sumó un punto de local en el último partido que disputó en Huaraz ante Alianza Lima (1-1) Para este duelo se espera la inspiración de Christofer Gonzáles, Canchita, y Tulio Etchemaite.

Alianza Lima 1-1 Sport Rosario: Goles y resumen

Entonces, el DT Correa se verá obligado a apostar por el atacante Franco López. Además, Maureen Franco comandará la ofensiva de los locales. Cerro llega al partido de vuelta tras sufrir una derrota por 2-3 ante el Boston River en el Torneo Apertura que los relegó al penúltimo lugar.

Alineaciones posibles del Sport Rosario vs Cerro:



Sport Rosario: Salomón Libman; Ronaldo Andía, Carlos Beltrán, José Canova, Farihd Jasaui; Christian Adrianzén, Paulo Goyeneche, Carlos Uribe, Raúl Tito; Christófer Gonzáles y Tulio Etchemaite.



Cerro: Yonatan Irrazábal; Christian Núñez, Emiliano Díaz, Darwin Torres, Leandro Zazpe; Lucas Tamareo, Felipe Klein, Richard Pellejero, Leandro Paiva; Maureen Franco y Héctor Acuña.

