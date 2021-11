EN CUENTA REGRESIVA. Quedan pocos días para que se conozca al campeón de la Liga1 y tanto Sporting Cristal como Alianza Lima vienen preparándose al máximo para levantar el trofeo. Los íntimos ganaron 1-0 la ida de estos ‘playoff’ gracias a varias virtudes y a un golazo del argentino Hernán Barcos en el primer tiempo. Por su parte, los rimenses acusaron varios problemas y ahora ambos clubes intentarán mostrar su mejor versión este domingo en el Nacional.

Por el lado rimense hoy se intensificaron los trabajos tácticos liderados por el comando técnico de Roberto Mosquera. El equipo realizó jugadas marca, presión y remates de tiro libre así como estrategias con balón parado. Los encargados de ejecutar los centros fueron Alejandro Hohberg, Nilson Loyola y Christofer Gonzales. Los zagueros centrales Omar Merlo y Gianfranco Chávez se sumaron a la ofensiva.

De otro lado, si bien aún no se definió el once que arrancará contra los aliancistas los que podrían ingresar al equipo serían Hohberg y Johan Madrid. El primero para darle más creación y, con ello, faltaría definir si sale del once Jesús Castillo o Percy Liza.

Alejandro Hohberg se perfila como titular para el duelo del domingo ante su ex equipo | Foto Sporting Cristal

Si entra Madrid, la misión sería tener buena marca y retroceso ya que Alianza muy seguramente, debido a la ventaja jugará al contragolpe y Jhilmar Lora no estuvo acertado el pasado domingo en el lateral derecho. Por lo demás, se descuenta que Marcos Riquelme siga siendo el ‘9′.

En la vereda del frente, Alianza Lima tuvo una sola preocupación importante: la contractura que presentaba el defensa Jefferson Portales, de gran partido el pasado domingo. Sin embargo, el jugador se recuperó en las últimas horas y sumado a Oslimg Mora, otro que acabó sentido el partido, entrenaron con normalidad por lo que el entrenador Carlos Bustos cuenta con equipo completo.

En el duelo de ida, los Alianza Lima venció por 1-0 a Sporting Cristal. (Foto: Twitter @LigaFutProf)

Hoy, los aliancistas realizaron movimientos con balón y entrenamiento físico. Mañana jueves y el viernes, el comando técnico definirá los once que saldrán de inicio el domingo. Se supo que el técnico podría aplicar dos variantes y estas serían los ingresos de Jefferson Farfán y Ricardo Lagos.

La ‘Foquita’ podría tener su tercer partido desde el saque en el año, luego de ser titular en el mes de mayo ante Alianza Atlético (0-0) y Sport Boys (triunfo 2-0). El cambio de Lagos podría darse por el ‘Pájaro’ Benítez o por Oswaldo Valenzuela. En la primera opción, Alianza jugaría con dos volantes de marca y, en la segunda, el equipo tendría solo a Josepmir Ballón para la contención.

Más información