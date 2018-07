Sporting Cristal: Blooper bochornoso de arquero Álvarez generó otro peor de Cuesta que falló gol para Melgar

El arquero celeste Patricio Álvarez fue protagonista de un doble blooper junto al atacante rojinegro Bernardo Cuesta en el partido Sporting Cristal vs Melgar por la fecha 7 del Torneo Apertura del Descentralizado 2018.



El 'Pato' Álvarez se preparaba para despejar el balón a partir de un tiro libre cerca de su propia área. El portero resbaló y le pegó a la pelota de manera defectuosa, a tal punto que fue a parar en el delantero Cuesta.



La caída del portero fue aparatosa y de inmediato alarmó a todos los defensores de Cristal . No obstante, el delantero Cuesta recibió la pelota y sin oposición en el arco celeste no pudo rematar con precisión.



Es más, Cuesta tenía el arco a disposición y no pudo controlar la pelota que fue a parar justamente en el arquero Álvarez que regresaba a toda velocidad tras el tremendo blooper que había cometido.



En resumen, al blooper de Álvarez se sumó otro peor de Cuesta que le devolvió a modo de pase la pelota que le regaló el portero.

Mira el doble blooper en el Sporting Cristal vs Melgar :

