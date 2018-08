Sporting Cristal: Canal pidió disculpas a Emanuel Herrera por esta falta de respeto [VIDEO Y FOTOS]  

Emanuel Herrera , goleador de Sporting Cristal y del Torneo Apertura , quien ayer fue 'cortado' abruptamente mientras contaba cómo fue gol en el triunfo de su equipo 1-0 ante Ayacucho FC. Hoy la 'Maquinaria' recibió las disculpas públicas del canal oficial del Descentralizado.



Emnauel Herrera, goleador del Sporting Cristal, decidió atender en la concentración del equipo a un nuevo reportero del canal que esta vez si le daría tiempo para hablar. "Yo me quedé sorprendido, te digo que me han llamado hasta de argentina para preguntarme, qué pasó, pero yo les dije que fue algo que no se dio a propósito y esperemos que no le pase a nadie más", dijo el goleador del Torneo Apertura.



"Emanuel queremos ofrecerte disculpas por la entrevista de ayer, todos fue producto del tiempo en televisión y venía el siguiente partido, se lo marcan al compañero y que había que apurar la ultima pregunta y fue eso que no fue con mala intención y a nombre de canal ofrecerte la disculpa", comentó el reportero de Gol Perú.



Estas fueron las disculpas a Emnauel Herrera goleador de Cristal

Rápidamente, Emanuel Herrera, olvidó el incidente y contó detalles de cómo reaccionaron sus seguidores. "Se hizo muy famosa esa entrevista, salió en todos lados la nota, pero ya esta no pasa nada", señaló el artillero de Sporting Cristal.

Ahora, para Emanuel Herrera lo importante es ganar los tres partidos que restan en el campeonato y asegurar el título del Torneo Apertura. "Hay que celebrar al final, después de estos tres partidos y asegurar nuestra presencia en el partido que define el título. Luego saldremos a ganar el Clasura también, no podemos desaprovechar la oportunidad que tenemos", dijo el delantero de Sporting Cristal.