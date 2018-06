Carlos Lobatón se quedó con las ganas de festejar. La pelota no entró de manera inexplicable tras rebotar en el parante y poste del arco de Real Garcilaso, en el triunfo de Sporting Cristal por el Torneo Apertura .



Carlos Lobatón apareció en el área rival tras una combinación con Madrid y Ballón. La pelota le quedó justa para su pierna derecha y remató con una curva perfecta. Es más, la trayectoria del balón tenía aparente destino de gol.



No obstante, mientras Carlos Lobatón corría para celebrar su tanto, la pelota chocó en el parante y luego rebotó en la línea de gol junto a la base del poste. El balón no entró y 'Loba' junto a todos los hinchas del Albgerto Gallardo no podían creerlo.

Mira el disparo de Carlos Lobatón que no entró de manera increíble:

Sporting Cristal: Carlos Lobatón ya celebraba pero balón desafió la física, rebotó en dos palos y salió

Finalmente, Sporting Cristal logró un merecido triunfo 5-1 ante Real Garcilaso gracias los tres goles de Gabriel Costa y un doblete de Emanuel Herrera.

Mira aquí los goles y resumen del triunfo 5-1 de Sporting Cristal sobre Real Garcilaso:

Sporting Cristal 5-1 Real Garcilaso: Goles y resumen

