La nueva directiva de Sporting Cristal decidió no continuar con los servicios de Carlos Lobatón, jugador de 39 años que no pudo disputar la final de la Liga 1 con los cerveceros, uno de los motivos que aceleró su salida del club. El volante bajopontino anunció que no planea retirarse y podría jugar una temporada más en el 2020.

“Quiero agradecer a todas las personas que me brindaron su cariño a lo largo de estos 15 años en el club Sporting Cristal, seguiré mi camino dispuesto a seguir soñando despierto como cuando era Niño ,tratando de dar alegría en otro club siempre los llevare en mi corazón”, dijo Carlos Lobatón desde sus redes sociales.

Hace un año Carlos Lobatón recibió la oferta de la cervecera para empezar una carrera dirigencial y formar parte de la directiva. Tras el cambio solo se ofreció al jugador un partido de despedida, sin embargo el volante ha decidido aplazar este momento.

Se conoció que la Universidad César Vallejo de Trujillo sería el nuevo destino del volante chalaco. José del Solar pidió la contratación del mediocampista a quien llevó a Sporting Cristal.