Sporting Cristal: Chorri Palacios confirma que se lleva a su hijo Brandon porque no juega | VIDEO | FOTOS  

Roberto Palacios uno de los ídolo más queridos de Sporting Cristal , dejó claro que no renovaría el contrato de su hijo Brandon que finaliza en diciembre y entre las posibilidades aparece Alianza Lima como una alternativa.



Al parecer Brandon no ha podido convencer a Manuel Barreto, actual entrenador de los celestes, de

"El contrato con Sporting Cristal termina a fin de año y no va a continuar", señaló Roberto Palacios para el portal 'Las Voces del Fútbol-Perú'.



Todo haría indicar que que el futuro de Brandon Palacios pasaría por Alianza Lima, pero su padre prefirió poner paños fríos a esta posibilidad. "No me llamaron de Alianza, pero sí hubo acercamientos de otros clubes importantes. Brandon está apenado y triste por no jugar", señaló el ídolo cervecero que también manejaría ofertas de la Universidad San Martín .





Cuarto gol de Sporting Cristal: Brandon Palacios. (Video: GolPerú)

Roberto Palacios confía en que este primer revés de Brandon ayudará a su madurez como futbolista porfesional. "Como ídolo de Sporting Cristal, estoy dolido por esta situación. Pero es una experiencia que lo ayudará a madurar y aprender que en el fútbol no es todo color de rosas. Cuando las cosas no se dan hay que buscar alternativas", sentenció.