Sporting Cristal presentó a su nuevo defensor, el brasileño Ignácio da Silva, en una conferencia de prensa en la que participó el presidente del club, Joel Raffo. El titular rimense aprovechó este encuentro con los periodistas para brindar los últimos detalles de lo que será la ‘Tarde Celeste’.

Raffo informó que Sporting Cristal presentará a su plantel 2023 el próximo domingo 15 de enero en un duelo amistoso ante Deportes Tolima de Colombia. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Alberto Gallardo.

Este encuentro se dará una semana antes del debut del cuadro ‘rimense’ en el Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2023. Los ‘bajopontinos’ abren la primera fecha del torneo recibiendo a la Academia Cantolao el sábado 21 a las 3:00 p.m. en el Estadio Alberto Gallardo.

Ignácio da Silva fue presentado como nuevo jugador de Cristal

El defensa brasileño, Ignácio da Silva , tuvo su primer encuentro con la prensa con camiseta de Sporting Cristal.

“ Yo conocía Sporting Cristal, porque siempre figuraba en los campeonatos sudamericanos y se enfrentaba a los equipos brasileros. Sé de su grandeza y que busca ganar títulos. Eso me motivó bastante a venir”, sostuvo.

Fui bien recibido por todo el equipo. Me he adaptado muy bien y me están ayudando de la mejor manera posible. Hasta me apoyan con el idioma y a adaptarme a mi posición. Hablo bastante con Gianfranco Chávez y Rafa(Lutiger)”, agregó.

“Mis expectativas son las mejores posibles, agradezco al club por permitirme vestir esta camiseta y estoy enfocado también para la Copa Libertadores”, sentenció.

