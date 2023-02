No lo entiende nadie. El hincha de Sporting Cristal, luego de ver el debut de los celestes en la Copa Libertadores se pregunta dónde estàn los fichajes que llegaron para potenciar al equipo. Salvo el defensa Ignacio Da Silva, el resto brilla por su ausencia y esto preocupa a Miguel Rebosio. El ‘Conejo’, que la rompió con los rimenses y por eso llegó al fútbol español, no entiende como su ex club invirtiò en refuerzos si no los va utilizar.

¿Qué te pareció Cristal en su debut copero?

No jugo bien, pudo hacer un poco más. Hay errores que no se puede cometer en este tipo de competición, de un lateral no te pueden hacer un gol.

El segundo gol llega justo cuando está por acabar el partido...

Si sabes que está por finalizar el partido y no lo puedes empatar, tienes que cerrarlo. Ahora habrá que hacer tres goles.

¿Respetó mucho Cristal a Nacional?

Con todo respeto, Nacional no es Cerro Porteño u Olimpia que sí imponen. Creo que esperaron que salgan más, pero carecieron de gol.

¿Ves posible la remontada?

Creo que se pueden hacer tres goles, pero mucho depende de la formación que ponga el técnico. Es cierto que después de la guerra todos somos generales y decimos faltó tal o cual, pero creo faltó gente que de mayor fluidez al juego.

'Conejo' no entiende suplencia de brasileño Brenner Marlos. (Foto: Archivo)

¿Qué te parecieron los extranjeros del equipo?

El back (Da Silva) es cumplidor y lo de Brenner Marlos me sorprende porque un extranjero viene para ser titular y no juega. Salvo un chico nuevo, jugaron los del año pasado, no entiendo que pasó con los refuerzos.

¿Otra vez se contratò mal?

Ojo al pedir a Brenner no estoy desmereciendo a Írven Ávila que me parece un gran jugador, pero este partido era para un delantero que choque con los defensas paraguayos y esa no es la característica del ‘Cholito’. El brasileño es grande, era el llamado a pelear con los backs y luego recién debía entrar Ávila para agarrarlos cansados.

Una lástima la lesión de Yotún...

Ojalá se recupere pronto, significa mucho para Cristal, es el capitán, el referente.

¿Cómo crees que será el partido en Lima?

Se defenderán con uñas y dientes que es lo mejor que saben hacer. Ellos son de pelear y ganar las pelotas aéreas, hay que estar atento a esto.

El Clásico

¿Te gustó el clásico?

Estuvo picante como son estos partidos. Las novedad fue el debut de Carlos (Zambrano) y la sorpresa la presencia de Sabbag que nadie lo tenía cono titular.

¿Què opinas de la expulsión de Zambrano?

Fue una falta innecesaria en ese momento del partido. Si no ganan lo estarían matando. Creo que Carlos lo pudo manejar mejor, pero a todos nos pasó alguna vez.

¿Hubieses hecho lo mismo?

Depende de las circunstancias.

El hincha de la “U” dice que alguien debió hacerle el pare a Zambrano por excederse con Quispe. ¿Qué piensas?

Debió saltar uno de peso y el único que salió al frente fue el chico Cabanillas que quiso encarar pero le falta experiencia. Quizás los mayores como estaban concentrados en empatar y por eso no reclamaron.

¿Cuánto gana Alianza con la llegada de Zambrano?

Carlos es un jugador de selección que viene de brillar en todos los lados donde jugó. Marcó y bien a los bravos de las ligas por donde pasó, Alianza y el fútbol peruano ganan con su presencia.

¿Qué le aconsejarìas?

Que sepa manejarse porque los rivales si bien es cierto lo respetan, lo van a ir a buscar. Los entrenadores no son tontos lo conocen, pero él es inteligente.

Con la llegada Sabbag, Barcos será el sacrificado....

Habrá competencia por todos los puestos, no sólo en la delantera. El problema ahora es para ‘Chicho’( Salas) que tiene para armar dos equipos.

¿Le alcanzará para hacer una buena Copa Libertadores?

Tiene futbolistas, pero hay que saber afrontar este tipo compromisos que son muy diferente a nuestra Liga 1. (José Reynoso Alencastre).

TE PUEDE INTERESAR

En la concentración de Cristal, en Paraguay, llegó el volante que la rompió en los 90 con los celestes

‘Paco’ Bazán critica falta de líderes en la ‘U’: “A Zambrano casi le pedían la camiseta”

¿Cómo reaccionó Ricardo Gareca ante el primer gol de Paolo Guerrero en Racing?

El día que Waldir Saénz le invitó seis cervezas a Roberto Mosquera