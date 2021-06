PONGAN LA CHELA A HELAR. Sporting Cristal que acaba de ganar la Fase1 ya tiene rival en los octavo de final de la Copa Sudamericana 2021 tras el sorteo que acaba de realizar la Conmebol. Los celestes se cruzarán con el Arsenal de Sarandí, equipo que ya ganó la Sudamericana en 2007. El cruce se dará a mediados del mes de julio y será un duro examen para los dirigidos por Roberto Mosquera quien ya recibió la vacuna contra el covid-19.

Hay que recordar que Cristal quedó tercero en su grupo de Copa Libertadores, por detrás del líder Racing Club y del escolta Sao Paulo. Eso sí, los celestes superaron en puntaje al Rentistas de Uruguay para acceder al boleto de la Sudamericana. La baja para este partido sería el extremo Washington Corozo quien tiene una oferta de los Pumas de México.

A nivel de resultados, el cuadro de La Florida acaba de ganar la primera parte de la Liga1, denominada Fase1, donde superó 2-0 a San Martín en el partido de definición en el estadio de Matute. Los goles los anotaron Alejandro Hohberg y Marcos Riquelme.

La última vez que los celestes jugaron la Copa Sudamericana fue en el 2018 cuando se midieron ante otro equipo argentino, Lanús. El club peruano, dirigido en aquel momento por Mario Salas, quedó eliminado ya que perdió la ida 4-2 y apenas pudo ganar 2-1 en Lima.

En cuanto a la estadística, será la primera vez que Cristal se mida ante los del ‘viaducto’ aunque ya ha enfrentado a otros 11 equipos argentinos en competencias internacionales. El saldo es de 12 victorias y 31 derrotas.

Por su parte, Arsenal no tuvo una buena Superliga argentina ya que quedó en el puesto 12 en el grupo A y no clasificó a la segunda ronda. Sin embargo, en la Copa Sudamericana se quedó con el grupo C con 11 puntos, superando al Ceará brasileño y a los bolivianos de Jorge Wilstermann y Bolívar.

Su entrenador es Sergio Rondina y entre sus principales jugadores se encuentran los delanteros Lucas Albertengo y Jonathan Candia, en tanto que el defensor Gastón Suso es una garantía en la última línea.

