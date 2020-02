Sporting Cristal: De Barcelona a Cusco FC, el mismo desastre [OPINIÓN]

Por Carlos Bernuy

Que no te vendan un cuento. Que un reportero no te mienta diciendo que se viene una hazaña en Copa Libertadores o que algunos comentaristas no te quieran convencer de un ‘fútbol maravilloso’ practicado en el ‘Alberto Gallardo’. Que nadie te ponga una venda en el horizonte hacia el cual debes mirar y que contempla solo el abismo de la vergüenza. Sporting Cristal ha tenido dos papelones en cuatro días, si dos.

Preguntarás ¿por qué esa cifra si hace poco acaba de vencer 3-2 a Cusco FC y para algunos ‘lavó la cara’ del desastre contra Barcelona de Ecuador?. Falso, no lo hizo y el aficionado tuvo toda la razón para manifestar su molestia, silbar y lanzar algún insulto. Fueron dos partidos similares diferenciados claro por la calidad del oponente, pero manteniendo el bajo nivel de los de camiseta celeste. Para la Liga1 les puede alcanzar, pero tampoco la tendrán fácil sino recuerden lo que les hizo UTC.



El hincha no es tonto, por eso silbó a los jugadores

Hablemos del pasado. El último jueves, Barcelona le dio un repaso de fútbol a Cristal aplastándolo 4-0 en la Libertadores. Se rio a carcajadas de su línea de cinco defensores - donde a tres de ellos se les pasó la pelota en el primer gol- se hizo un festín con una volante lenta y estuvo en paz con delanteros que sirven solo para Perú. El equipo ecuatoriano pudo haber logrado un 8-0, pero parece que se apiadó y se relajó y Cristal terminó agradeciendo eso a la providencia.

Hablemos del presente. Los rimenses se pusieron 3-0 ante Cusco FC, un equipo limitado, gracias a un espantoso partido del portero Juan Pretel que regaló el primer gol y de sus defensas que obsequiaron los otros dos. Barcelona de Ecuador no cometió esos errores y por ende Cristal no le hizo daño. Pero atención, el cuadro celeste mantuvo las fallas defensivas de Guayaquil y Danilo Carando descontó mandando al piso a Omar Merlo y luego Miguel Paniagua cabeceó sin marca. Unos minutos más y le empataban.

El hincha no es tonto, por eso silbó a los jugadores y pidió la salida de su aprendiz técnico, aunque el equipo ganara. Porque no acepta venda en los ojos.

