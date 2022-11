La derrota de Sporting Cristal a manos de Melgar de Arequipa en la primera semifinal de la Liga1 fue motivo suficiente para despertar la aguda critica de Diego Rebagliati, panelista de ‘Al Ángulo’ contra Roberto Mosquera, entrenador de los cerveceros por sus constantes cambios de sistemas durante el partido en la UNSA.

El pobre rendimiento del cuadro cervecero fue motivo de crítica del exjugador rimense, quien apuntó toda su batería al planteamiento del entrenador. “ Si un técnico cambia en un mismo partido cinco veces de sistema, hay una búsqueda que no está funcionando . Si yo, a los veinte minutos, van cero a cero, todavía no le habían hecho un gol y mete a Madrid atrás y después sigue modificando. Entonces, era una búsqueda de corregir algo que no funcionaba ”, apuntó Rebagliati.

Pedro García también se sumó a las críticas al entrenador y preguntó a su compañero en el estudio si esto provocó confusión en sus propios jugadores. “ No tengas ninguna duda… También hubo un poco de desesperación e impaciencia, cambiar muy rápido, porque Melgar te había generado un par de situaciones ”, señaló el exjugador.

Diego Rebagliati y su ácida crítica con Roberto Mosquera (Movistar Deportes)

Pedro García sobre Mosquera: ”Cambiar tanto desdibuja y confunde al equipo”

“ Mosquera conoce mejor a su equipo que nadie y seguro él veía que la cosa no venía bien, pero esos cambios son un mensaje que dice no estamos jugando buen ”, explicó el también exdirigente cervecero.

El ‘internacional’, Pedro García también añadió su punto de vista sobre esta primera semifinal. “ Eso me sorprendió, porque Roberto Mosquera si bien es dúctil como técnico, y replantea los partidos, nunca tanto . Cambiar tanto, es tan malo como no cambiar. O sea, es contraproducente cambiar tanto, desdibujas y hasta confundes al equipo”, afirmó.

Luego amplió su crítica a dos jugadores del cuadro cervecero “Partiendo de la individualidad Ávila, no es Ávila y hoy día Hohberg, por ejemplo, no esta en su propio nivel como el que mostró ante la ‘U’, pero luego de la ‘U’ y hasta la fecha no ha sido Hohberg. En esa línea ¿hasta qué punto le podría convenir a Cristal el replantear tácticamente su parado en el equipo?”, señaló.