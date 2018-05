El goleador Emanuel Herrera se enojó con su técnico Mario Salas tras ser cambiado en el triunfo 4-0 de Sporting Cristal sobre Unión Comercio en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 2 del Torneo Apertura .



Un delantero siempre quiere marcar y al parecer Emanuel Herrara no quería salir del partido hasta no lograr su cometido. El DT Mario Salas lo reemplazo por Christopher Olivares y generó el malestar del argentino.



"¿Por qué me sacas? ¿Por qué me sacas? ¿Por qué me sacas?", le gritó al técnico celeste mientras caminaba para efectuar el cambio por Olivares.



Pero no quedó allí la incomoda situación. Herrera miró a su entrenador y siguió con el mismo tono de los reclamos, que fueron acompañados con los gestos de las manos y brazos. No obstante, el DT chileno ni se inmutó.



Lo insólito del asunto fue que Herrera fue cambiado a solo dos minutos del final del partido (88'). Tampoco está en sequía goleadora, ya que la semana pasada anotó en el empate 1-1 con Sport Boys. Los jugadores siempre quieren jugar, un delantero siempre quiere anotar. Pero la reacción al parecer fue desproporcionada.

Mira la escena entre Emanuel Herrera y el DT de Sporting Cristal Mario Salas:

Sporting Cristal: Emanuel Herrera enojado por el cambio, vociferó con su técnico Mario Salas y hizo gestos

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.