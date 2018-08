Emanuel Herrera pasó un momento muy incómodo tras el triunfo 1-0 de Sporting Cristal ante Ayacucho por el Torneo Apertura. Fue cortado de la peor manera en plena entrevista en vivo y la actitud del periodista generó polémica.



"Herrera con gol de usted se lleva tres puntos de Ayacucho", fue el inicio del dialogo el periodista de Gol Perú con el jugador de Emanuel Herrera de Sporting Cristal.



"Sí, tuve la suerte de meter el gol pero la verdad que el triunfo es de todos. el esfuerzo fue muy grande. No es fácil jugar acá (en Huanta). El viaje que hicimos, la altura, la cancha...", manifestaba Emanuel Herrera al momento que fue bruscamente interrumpido por el periodista a ras de cancha.



El periodista dijo "Gracias", lo cortó y dio por terminada la entrevista del autor del gol del partido y el triunfo de Sporting Cristal ante Ayacucho. Al parecer al reportero local no le gustó los comentarios del delantero celeste.



Pero allí no quedó la peculiar situación. El atacante Emanuel Herrera se vio sorprendido por la acción del reportero y exclamó: "¿Eh?". Inmediatamente, solo atinó a reírse y se fue a los vestuarios visiblemente sorprendido y desencajado.

Mira la errática entrevista a Emanuel Herrera:

Emanuel Herrera fue víctima de la peor entrevista del año: Miró al periodista y atinó a reírse en su cara

Mira los goles y resumen del triunfo de Cristal:

Sporting Cristal 1-0 Ayacucho: Goles y resumen (Video: Gol Perú)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.