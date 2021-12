Con la confirmación de John Jairo Mosquera como nuevo delantero de Sporting Cristal, se sepultan todas las posibilidades de volver a ver a Emanuel Herrera con camiseta celeste.

Esto ha sido una decepción para los hinchas rimenses que esperaban el regreso del delantero que marcó 70 goles en 3 temporadas con Sporting Cristal. Las negociaciones habían iniciado y ambas partes habían manifestado su deseo de volver a asociarse, sin embargo, todo se cayó.

Ni Herrera ni el club han confirmado las razones del fallido fichaje, no obstante, diversos medios han indagado al respecto, recabando versiones que se contraponen. Aquí recopilamos ambas, que lo único que tienen en común es que el aspecto económico fue clave en el frustrado acuerdo.

Versión de Emanuel Herrera

El periodista Mauricio Loret de Mola aseguró que Herrera deseaba volver a Cristal pero que la cifra lanzada no era suficiente y el club cervecero no lo intentó más.

“Hablé recientemente con Emanuel Herrera. Me dijo: “quiero volver por el desafío de llegar a los 100 goles en Cristal y competir en la Libertadores”. Lo que pidió está muy por debajo de lo que ganaba antes en SC. No se lo concedieron. La razón: eligieron otro atacante por elección de Mosquera. Se lanzó en su momento un número, que no era suficientemente. El club no lo reintentó”, publicó el hombre de prensa.

De similar narrativa es el periodista de RPP, Jean Martín Dueñas. “Cristal se anima a tenerlo, solo algunos días atrás. Hubo un diálogo con Herrera, quien dijo que quería volver. Argentinos Juniors le comunicó a Cristal que gratis no iba a salir, y los números que ofrecieron los rimenses no encajaron en las intenciones de Herrera y del club argentino. Finalmente Cristal no avanzó más”, informó.

Versión de Sporting Cristal

El periodista de Gol Perú, Tito Mosquera, maneja una versión distinta. Según él, lo ofrecido por el cuadro rimense superaba, incluso, lo que gana el delantero en Argentina, pero que el representante no aceptó.

“Pese a los problemas que le generó al club este año, la dirigencia y el comando técnico lo pusieron como principal opción para el 2022. La pelota estuvo o está en la cancha del 9. Él se fue a Argentina por mucho menos dinero y ahora Sporting Cristal le ofrece más que en AAAJ, y su agente no quiere. ¿Entonces?”, compartió.

