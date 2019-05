Sporting Cristal jugará de local en el estadio Matute ante Unión Española por la Copa Sudamericana

Sporting Cristal vs Unión Española : El partido de la revancha de la segunda fase de la Copa Sudamericana se jugará en el estadio de Matute el próximo martes 28 de junio desde las 730 p.m.



El club Sporting Cristal dio a conocer las complicaciones para ejercer la localía en los diferentes estadios de Lima. "Es un tema difícil. El Estadio Nacional es lejano y se van agotando las posibilidades de jugar allí. Por eso estamos evaluando otras opciones que deben cumplir criterios Conmebol", aseguró el gerente celeste Alfonso García Miró.



El Estadio Nacional quedó en manos del COPAL (Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019) para los respectivos trabajos de acondicionamiento para el evento deportivo continental. Por ello estaría descartado.



Dentro de las opciones de la directiva celeste y según los criterios de Conmebol para duelos por Copa Sudamericana, los estadios disponibles serían el Monumental de Ate y Alejandro Villanueva de Matute.



Según RPP, el club Sporting Cristal estaría cerca de concretar el uso del estadio Matute para el duelo por la Copa Sudamericana. No obstante, se requiere la autorización de Conmebol para el cambio de sede.



La información de Conmebol para el partido de vuelta Sporting Cristal vs Unión Española, a través del portal web, señala al Estadio Nacional como el lugar en el que se disputará el duelo. Por ello debe de confirmarse la variación de la sede.

En el partido de ida, Sporting Cristal goleó 3-0 a Unión Española, en Santiago de Chile y dejó a los celestes encaminados a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

GOL Christian Ortiz 3-0 Sporting Cristal vs. Unión Española

Christofer Gonzáles abrió el marcador a los seis minutos y Cristian Ortiz con un doblete de lujo (67 y 72) cerró la goleada a favor de Sporting Cristal. Los celestes controlaron el encuentro de principio a fin y los Hispanos se rindieron ante la capacidad para definir de su rival, que pegó en los momentos justos para meterse más de media clasificación en el bolsillo.

